Roland Garros 2026, Fritz: “Non ho giocato così male, palle corte pazzesche di Basavareddy”

“A dire il vero, non credo di aver giocato così male. Tutto sommato, penso di aver giocato abbastanza bene”. Così Taylor Fritz, in conferenza stampa, dopo la sconfitta con Nishesh Basavareddy al primo turno del Roland Garros 2026. “Nishesh ha giocato davvero bene. Faceva delle palle corte pazzesche, anche quando ho iniziato a colpire più profondo continuava a fare dropshot da ogni posizione. Non potevo fare molto, avevo la sensazione che le sue smorzate fossero imprendibili”, prosegue Fritz, che ripartirà dalla stagione su erba, dove dovrà difendere 1300 punti tra Stoccarda, Eastbourne e Wimbledon.