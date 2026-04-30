Masters 1000 Madrid 2026: troppo Zverev per Cobolli, in semifinale ci va il tedesco

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli nel Masters 1000 di Madrid 2026. Il tennista romano si arrende in due set alla testa di serie numero due Alexander Zverev, con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e mezza, che si prende la rivincita della sconfitta di metà aprile nell’ATP 500 di Monaco. Superiore sulla terra della Caja Magica il tedesco, ben più abituato di Cobolli a questo tipo di palcoscenici (39 quarti di finale nei 1000 contro 1) e sempre a suo agio sull’insolita terra madrilena (6 quarti di finale e due titoli). Accede con merito alla semifinale Zverev (quarta semifinale 1000 della stagione e 27esima in carriera) che affronterà la sorpresa del torneo Alexander Blockx per un posto in finale contro il vincente di Sinner-Fils.

LA PARTITA

Avvio di primo set in salita per Cobolli che – con un errore di dritto e due doppi falli – si ritrova subito sotto di un break sul 2-0. Zverev tiene il servizio e approfitta delle difficoltà in battuta del romano – altri due doppi falli e un rovescio out in uscita dal servizio – per allargare la forbice e allungare sul 4-0. Intoccabile il tedesco al servizio (8 ace) per un primo set che si chiude 6-1 in 28 minuti.

In apertura di secondo set continuano le difficoltà per Cobolli, ma il romano è bravo a cancellare tre pericolose palle break e a riuscire a fare gara di testa nel secondo parziale (1-0). Zverev comanda il gioco e si guadagna tre palle break nel quinto gioco, ma Cobolli rifiuta la sconfitta, si salva e resta avanti sul 3-2. Nel nono game, in una situazione di apparente tranquillità, il dritto tradisce l’azzurro e – con tre errori gratuiti – consegna il break del 5-4 a Zverev. Il tedesco trema sul più bello, ma annulla due palle del 5-5 e chiude 6-4.