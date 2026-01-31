Australian Open 2026, Sinner: “Non è stata la mia giornata, ma ho dato tutto” (FOTO)

Jannik Sinner, dopo la sconfitta in semifinale dell’Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, ha affidato ai social il suo pensiero, tra amarezza e grande sportività. Il numero 2 del mondo ha ammesso di aver dato tutto, ringraziando anche il pubblico per il sostegno ricevuto nel corso del torneo:

“Non è stata la mia giornata, ma ho dato tutto. Complimenti a Novak, è sempre un onore condividere il campo con te. Grazie a tutti per il supporto di queste due settimane. Il lavoro continua. A presto”.