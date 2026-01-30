Entry List

Entry List Wta Merida 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Merida 2026, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo sui campi in cemento. Terminata la tre settimane in Medio Oriente, ci si inizia a spostare oltreoceano in vista dei due appuntamenti americani di marzo. In Messico va in scena però il torneo più importante della settimana antecedente a Indian Wells. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Merida.

1​ EMMA NAVARRO (USA) 15​
2​ LIUDMILA SAMSONOVA 18​
3​ DIANA SHNAIDER 22​
4​ PAULA BADOSA (ESP) 26​
5​ JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 35​
6​ ANN LI (USA) 38​
7​ JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 40​
8​ TATJANA MARIA (GER) 42​
9​ DARIA KASATKINA (AUS) 43​
10​ MARIE BOUZKOVA (CZE) 44​
11​ MAGDA LINETTE (POL) 50​
12​ EMILIANA ARANGO (COL) 51​
13​  CRISTINA BUCSA (ESP) 52​
14​ MARIA SAKKARI (GRE) 53​
15​ ANASTASIA POTAPOVA (AUT) 55​
16​ ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) 56​
17​ BEATRIZ HADDAD MAIA(BRA) 61​

