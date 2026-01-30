Entry List Wta Merida 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Merida 2026, in programma dal 23 febbraio al 1 marzo sui campi in cemento. Terminata la tre settimane in Medio Oriente, ci si inizia a spostare oltreoceano in vista dei due appuntamenti americani di marzo. In Messico va in scena però il torneo più importante della settimana antecedente a Indian Wells. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Merida.
1 EMMA NAVARRO (USA) 15
2 LIUDMILA SAMSONOVA 18
3 DIANA SHNAIDER 22
4 PAULA BADOSA (ESP) 26
5 JAQUELINE CRISTIAN (ROU) 35
6 ANN LI (USA) 38
7 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 40
8 TATJANA MARIA (GER) 42
9 DARIA KASATKINA (AUS) 43
10 MARIE BOUZKOVA (CZE) 44
11 MAGDA LINETTE (POL) 50
12 EMILIANA ARANGO (COL) 51
13 CRISTINA BUCSA (ESP) 52
14 MARIA SAKKARI (GRE) 53
15 ANASTASIA POTAPOVA (AUT) 55
16 ELISABETTA COCCIARETTO (ITA) 56
17 BEATRIZ HADDAD MAIA(BRA) 61