Australian Open 2026, Djokovic: “Questa vittoria equivale a vincere uno Slam”

“La vittoria contro Sinner equivale alla vittoria di uno Slam. Sono orgoglioso di me stesso e entusiasta di poter vivere certe emozioni. Non vedo l’ora di giocare la finale”. Queste le parole di Novak Djokovic, intervenuto in conferenza stampa dopo l’eroica vittoria ai danni del 4 volte vincitore Slam Jannik Sinner in semifinale dell’Australian Open 2026. Dopo la fortunata vittoria ai quarti di finale contro Lorenzo Musetti a causa del ritiro del carrarino, il serbo ha mostrato una condizione fisica di altissimo livello, riuscendo a battagliare con il numero 2 del mondo per oltre quattro ore. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 il punteggio finale in favore del 24 volte campione Slam che raggiunge la finale numero 38 della sua carriera a livello Major.

NOLE: “UNA DELLE MIE MIGLIORI PARTITE DEGLI ULTIMI ANNI”

Nole ha esordito in conferenza commentando le parole di John McEnroe, vincitore di 7 titoli del Grande Slam in singolare, che ha definito la prestazione del serbo come una delle migliori di sempre della sua carriera. “Ad essere onesti, non direi una delle migliori della mia carriera, ma sicuramente la migliore per quanto riguarda gli ultimi anni. In semifinale contro Sinner, che sta giocando il miglior tennis della sua vita, due volte campione in carica a Melbourne, non poteva andare meglio di così”.

“Non è un segreto che gli Slam sono i tornei in cui voglio giocare al massimo livello, ma sta diventando sempre più difficile trovare la motivazione e questo mi fa sorgere delle domande – ha proseguito il nativo di Belgrado -. Durante la preparazione, ho immaginato di giocare contro Jannik e Carlos alle fasi finali di uno Slam quest’anno, battagliando con loro e dando tutto me stesso. Quindi sono molto contento, orgoglioso e sollevato perché è stato un match molto impegnativo fisicamente”.

DA MUSETTI A SINNER: DJOKOVIC CAMBIA FACCIA

Il livello mostrato da Djokovic nella semifinale contro Sinner è stato completamente diverso rispetto alla partita con Musetti, soprattutto per quanto riguarda l’efficienza con il dritto e con il servizio. “Come ho fatto ad alzare l’asticella in questo modo? Non ho mai smesso di credere in me stesso. Molte persone dubitano di me. Molti esperti vogliono che io mi ritiri. Li ringrazio perché mi danno la forza e la motivazione per andare avanti. So di cosa sono capace. Ripeto, sono stato fortunato con il ritiro di Lorenzo. Sapevo esattamente cosa mi aspettasse oggi contro un giocatore differente e ne sono uscito perfettamente, con grande strategia e un piano di gioco eccellente. Sono entusiasta di poter vivere emozioni come queste”.

DJOKOVIC-ALCARAZ: UNA FINALE PER LA STORIA

In caso di vittoria contro Alcaraz, l’ex numero 1 del mondo diventerebbe il vincitore più anziano di sempre a Melbourne, mentre lo spagnolo il più giovane a completare il Career Grand Slam. In merito a ciò, il serbo ha detto: “In palio c’è la storia per entrambi. Nelle finali degli Slam c’è sempre tanto in gioco, ma non sarà nulla di diverso rispetto a qualsiasi altro big match della mia carriera. Anche lui ha avuto una partita difficile nel turno precedente, ma ha 15 anni in meno di me. Sarà più facile per lui recuperare – ha concluso il 38enne di Belgrado -. Non vedo l’ora. Sto cercando di godermi il momento che ho vissuto stasera. Alla finale penserò più avanti, ma per me questa vittoria equivale alla vittoria di uno Slam”.