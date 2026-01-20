Australian OpenNews

Australian Open 2026: il match Stephens-Pliskova stabilisce un nuovo primato Slam

By Antonio Sepe
1 Min Read

Il match di primo turno dell’Australian Open tra Karolina Pliskova e Sloane Stephens è destinato a passare alla storia. Dal 1990 – ovvero da quando è stato introdotto il formato Tier – non era mai capitato che in uno Slam si affrontassero due giocatrici classificate fuori dalle prime 500 del mondo. Il dato è in realtà ancora più clamoroso poiché entrambe stazionano attualmente addirittura fuori dalle prime 1000 della classifica WTA. La statistica non prende in considerazione le giocatrici senza un ranking.

