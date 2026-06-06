Entry List

Entry List Atp Challenger 2026 – Week 25: Targu Mures, Piracicaba, Plovdiv

Redazione
By Redazione
4 Min Read
Francesco Passaro - Foto Yuri Serafini
Francesco Passaro - Foto Yuri Serafini

Le entry list e i partecipanti dei tre tornei Atp Challenger della Settimana 25 (22-28giugno 2026). Si gioca in contemporanea alle qualificazioni di Wimbledon, quindi la quasi totalità dei giocatori nel range 100-240 della classifica sarà impegnata sui prati di Roehampton. Chance per chi, nelle retrovie, vorrà invece mettere a segno punti importanti su terra battuta. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la venticinquesima settimana della stagione.

Contents

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

IL CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026

ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 25 (22-28 GIUGNO)

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES

Moller, Elmer DEN 142
Passaro, Francesco ITA 161
Sánchez Izquierdo, Nikolas ESP 235
Houkes, Max NED 236
Ferreira Silva, Frederico POR 237
Cina, Federico ITA 238
Moro Cañas, Alejandro ESP 242
Smith, Keegan USA 244
Nedic, Andrej BIH 245
Napolitano, Stefano ITA 246
Squire, Henri GER 249
Jianu, Filip ROU 252
Jordá Sanchis, David ESP 256
Agamenone, Franco ITA 258
Gadamauri, Buvaysar BEL 260
Guillén Meza, Álvaro ECU 262
Gueymard Wayenburg, Sascha FRA 266
Damas, Miguel ESP 267
Schönhaus, Max GER 385
Tobón, Miguel COL 443
McDonald, Niels GER 684

ALTERNATES

Simakin, Ilia RUS 268
Bar Biryukov, Petr RUS 269
Alcalá Gurri, Max ESP 277
Rehberg, Max Hans GER 281
Nagal, Sumit IND 282
Ribecai, Michele ITA 285
Dedura, Diego GER 287
Ajduković, Duje CRO 289
Fomin, Sergey UZB 294
Topo, Marko GER 295

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PIRACICABA

Justo, Guido Iván ARG 253
Collarini, Andrea ARG 278
Torres, Juan Bautista ARG 281
La Serna, Juan Manuel ARG 288
Seyboth Wild, Thiago BRA 297
Soto, Matías CHI 300
Mena, Facundo ARG 303
Dellien, Murkel BOL 305
Varillas, Juan Pablo PER 306
Kicker, Nicolás ARG 358
Olivo, Renzo ARG 363
Villanueva, Gonzalo ARG 369
Ambrogi, Luciano Emanuel ARG 379
Estévez, Juan ARG 386
Ribeiro, Eduardo BRA 388
Taverna, Santiago ARG 391
Hardt, Nick DOM 398
Casanova, Hernán ARG 408
Pucinelli De Almeida, Matheus BRA 414
Hernández, Alex MEX 448
Rodríguez, Lorenzo Joaquín ARG 452

ALTERNATES

Alves, Mateus BRA 497
Saraiva Dos Santos, Paulo André BRA 500
Bennani, Karim MAR 523
Aguilar Cardozo, Joaquín URU 577
Janvier, Maxime FRA 578
Dickerson, Ryan USA 590
Sheehy, Joshua USA 593
Fernández, Bruno BRA 609
De La Fuente, Santiago ARG 619
Zeitune, Máximo ARG 625

ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV

Montes-De La Torre, Iñaki ESP 293
Michalski, Daniel POL 299
Blanch, Dali USA 301
Mrva, Maxim CZE 317
Henning, Philip RSA 319
Zink, Tyler USA 325
Martineau, Matteo FRA 326
Kopp, Sandro AUT 332
Brunclík, Petr CZE 333
Kuzmanov, Dimitar BUL 338
Blancaneaux, Geoffrey FRA 355
Milic, Ognjen SRB 361
Compagnucci, Tommaso ITA 364
Feldbausch, Kilian SUI 366
Piraino, Gabriele ITA 383
Dhamne, Manas IND 394
Erhard, Mathys FRA 400
Nesterov, Petr BUL 405
Brouwer, Gijs NED 415
Dutra da Silva, Daniel BRA 416
Santamarta Roig, Andrés ESP 712

ALTERNATES

Chepelev, Andrey RUS 419
Vasa, Eero FIN 424
Sels, Jelle NED 450
Dalla Valle, Enrico ITA 456
Durasovic, Viktor NOR 457
Singh, Karan IND 463
Visker, Niels NED 469
Ursu, Vadym UKR 471
Martí Pujolras, Àlex ESP 473
Vanshelboim, Eric UKR 474

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS