Entry List Atp Challenger 2026 – Week 25: Targu Mures, Piracicaba, Plovdiv

Le entry list e i partecipanti dei tre tornei Atp Challenger della Settimana 25 (22-28giugno 2026). Si gioca in contemporanea alle qualificazioni di Wimbledon, quindi la quasi totalità dei giocatori nel range 100-240 della classifica sarà impegnata sui prati di Roehampton. Chance per chi, nelle retrovie, vorrà invece mettere a segno punti importanti su terra battuta. Di seguito tutte le entry list dei tre Atp Challenger in programma la venticinquesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 25 (22-28 GIUGNO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES
Moller, Elmer DEN 142
Passaro, Francesco ITA 161
Sánchez Izquierdo, Nikolas ESP 235
Houkes, Max NED 236
Ferreira Silva, Frederico POR 237
Cina, Federico ITA 238
Moro Cañas, Alejandro ESP 242
Smith, Keegan USA 244
Nedic, Andrej BIH 245
Napolitano, Stefano ITA 246
Squire, Henri GER 249
Jianu, Filip ROU 252
Jordá Sanchis, David ESP 256
Agamenone, Franco ITA 258
Gadamauri, Buvaysar BEL 260
Guillén Meza, Álvaro ECU 262
Gueymard Wayenburg, Sascha FRA 266
Damas, Miguel ESP 267
Schönhaus, Max GER 385
Tobón, Miguel COL 443
McDonald, Niels GER 684
ALTERNATES
Simakin, Ilia RUS 268
Bar Biryukov, Petr RUS 269
Alcalá Gurri, Max ESP 277
Rehberg, Max Hans GER 281
Nagal, Sumit IND 282
Ribecai, Michele ITA 285
Dedura, Diego GER 287
Ajduković, Duje CRO 289
Fomin, Sergey UZB 294
Topo, Marko GER 295
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 PIRACICABA
Justo, Guido Iván ARG 253
Collarini, Andrea ARG 278
Torres, Juan Bautista ARG 281
La Serna, Juan Manuel ARG 288
Seyboth Wild, Thiago BRA 297
Soto, Matías CHI 300
Mena, Facundo ARG 303
Dellien, Murkel BOL 305
Varillas, Juan Pablo PER 306
Kicker, Nicolás ARG 358
Olivo, Renzo ARG 363
Villanueva, Gonzalo ARG 369
Ambrogi, Luciano Emanuel ARG 379
Estévez, Juan ARG 386
Ribeiro, Eduardo BRA 388
Taverna, Santiago ARG 391
Hardt, Nick DOM 398
Casanova, Hernán ARG 408
Pucinelli De Almeida, Matheus BRA 414
Hernández, Alex MEX 448
Rodríguez, Lorenzo Joaquín ARG 452
ALTERNATES
Alves, Mateus BRA 497
Saraiva Dos Santos, Paulo André BRA 500
Bennani, Karim MAR 523
Aguilar Cardozo, Joaquín URU 577
Janvier, Maxime FRA 578
Dickerson, Ryan USA 590
Sheehy, Joshua USA 593
Fernández, Bruno BRA 609
De La Fuente, Santiago ARG 619
Zeitune, Máximo ARG 625