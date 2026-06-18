Entry List Atp Challenger 2026 – Week 27: Braunschweig, Newport, Iasi, Bogota, Trieste, Liegi, Nottingham

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 27 (06-12 luglio 2026). E’ la seconda settimana di Wimbledon, quindi come sempre durante gli eventi Slam, tante opportunità per chi esce anzitempo sui prati londinesi. Punti pesanti si assegnano in varie parti d’Europa sul rosso, ma anche in quel di Newport e Nottingham per coloro che vorranno sfruttare gli ultimi eventi stagionale sull’erba. Di seguito tutte le entry list dei sette Atp Challenger in programma la ventisettesima settimana della stagione.
- ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 27 (06-12 LUGLIO)
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 27 (06-12 LUGLIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 BRAUNSCHWEIG
Burruchaga,Roman Andres ARG 62
Vallejo,Adolfo Daniel PAR 71
Altmaier,Daniel GER 81
Merida,Daniel ESP 83
Comesana,Francisco ARG 88
Popyrin,Alexei AUS 90
Molcan,Alex SVK 101
Choinski,Jan GBR 106
Svrcina,Dalibor CZE 110
Kypson,Patrick USA 114
Gaston,Hugo FRA 117
Basilashvili,Nikoloz GEO 118
Garin,Cristian CHI 119
Ofner,Sebastian AUT 123
Muller,Alexandre FRA 125
Diaz Acosta,Facundo ARG 127
Gaubas,Vilius LTU 129
Safiullin,Roman 131
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 157
Kouame,Moise FRA NG 217
Dedura,Diego GER NG 262
ALTERNATES
1 Virtanen,Otto (1) FIN 160
2 Carballes Baena,Roberto (1) ESP 172
3 Nardi,Luca (1) ITA 173
4 Skatov,Timofey (1) KAZ 176
5 Bueno,Gonzalo (1) PER 183
6 Tabur,Clement (1) FRA 196
7 Sachko,Vitaliy (1) UKR 199
8 Jarry,Nicolas (1) CHI 204
9 Daniel,Taro (1) JPN 206
10 Djere,Laslo (1) SRB 225
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 NEWPORT
Brooksby,Jenson USA 73
Walton,Adam AUS 91
Spizzirri,Eliot USA 95
Vukic,Aleksandar AUS 98
Wu,Yibing CHN 99
Hijikata,Rinky AUS 104
Bu,Yunchaokete CHN 107
McDonald,Mackenzie USA 128
Fearnley,Jacob GBR 130
Gea,Arthur FRA 135
Mochizuki,Shintaro JPN 138
Holmgren,August DEN 143
Sakamoto,Rei JPN 148
Schoolkate,Tristan AUS 149
Lajal,Mark EST 166
Glinka,Daniil EST 170
Ymer,Elias SWE 182
Galarneau,Alexis CAN 188
Tomic,Bernard AUS 192
Bertola,Remy SUI 197
Ficovich,Juan Pablo ARG 198
ALTERNATES
1 McCabe,James (1) AUS 205
2 Broady,Liam (1) GBR 209
3 Blanch,Darwin (1) USA 211
4 Noguchi,Rio (1) JPN 218
5 Uchida,Kaichi (1) JPN 254
6 Ilagan,Andre (1) USA 257
PR 7 Jung,Jason (1) TPE 258
8 Sun,Fajing (1) CHN 261
9 Broom,Charles (1) GBR 273
10 Watanuki,Yosuke (1) JPN 289
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 IASI
Royer,Valentin FRA 75
Prizmic,Dino CRO 82
Dzumhur,Damir BIH 105
Droguet,Titouan FRA 112
Maestrelli,Francesco ITA 124
Martinez,Pedro ESP 136
Barrios Vera,Tomas CHI 137
Moller,Elmer DEN 151
Rodionov,Jurij AUT 152
Kolar,Zdenek CZE 156
Misolic,Filip AUT 162
Blanchet,Ugo FRA 171
Piros,Zsombor HUN 175
Cina,Federico ITA 181
Gojo,Borna CRO 184
Heide,Gustavo BRA 187
Kym,Jerome SUI 201
Olivieri,Genaro Alberto ARG 202
Mayot,Harold FRA 203
Faurel,Thomas FRA NG 310
Brunclik,Petr CZE NG 334
ALTERNATES
1 Jarry,Nicolas (2) CHI 204
2 Daniel,Taro (2) JPN 206
3 Pavlovic,Luka (1) FRA 219
4 Djere,Laslo (2) SRB 225
5 Midon,Lautaro (1) ARG 227
6 Ferreira Silva,Frederico (1) POR 232
7 Tseng,Chun-Hsin (1) TPE 234
8 Brancaccio,Raul (3) ITA 236
9 Andrade,Andy (1) ECU 239
10 Nedic,Andrej (2) BIH 255
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BOGOTA
Mejia,Nicolas COL 164
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 281
Dellien,Murkel BOL 304
Varillas,Juan Pablo PER 305
Galan,Daniel Elahi COL 312
Soto,Matias CHI 317
Ambrogi,Luciano Emanuel ARG 324
Hardt,Nick DOM 340
Mena,Facundo ARG 350
PR Olivo,Renzo ARG 363
Ribeiro,Eduardo BRA 381
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 399
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 409
Casanova,Hernan ARG 421
Soriano Barrera,Adria COL 440
Ayeni,Alafia USA 445
Alves,Mateus BRA 454
Hernandez,Alex MEX 455
Rodriguez,Lorenzo Joaquin ARG 459
Aboian,Valerio ARG 467
Sakamoto,Pedro BRA 496
ALTERNATES
1 Saraiva Dos Santos,Paulo Andre (1) BRA 499
2 Rodriguez,Johan Alexander (1) COL 546
3 Janvier,Maxime (7) FRA 567
4 Gomez,Juan Sebastian (1) COL 577
5 McCormick,Tristan (1) USA 592
6 Dickerson,Ryan (2) USA 593
7 Fernandez,Bruno (1) BRA 604
8 Alvarez,Luis Carlos (1) MEX 616
9 Linde Palacios,Samuel Alejandro (1) COL 635
10 Zeitune,Maximo (1) ARG 642
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 TRIESTE
Travaglia,Stefano ITA 132
Dellien,Hugo BOL 163
Neumayer,Lukas AUT 165
Cecchinato,Marco ITA 167
Mikrut,Luka CRO 168
Schwaerzler,Joel AUT 174
Passaro,Francesco ITA 178
Cadenasso,Gianluca ITA 194
Barrena,Alex ARG 207
Dodig,Matej CRO 212
Gomez,Federico Agustin ARG 214
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 216
Martin Tiffon,Pol ESP 220
Roncadelli,Franco URU 226
Butvilas,Edas LTU 229
Guerrieri,Andrea ITA 230
Squire,Henri GER 235
Brancaccio,Raul ITA 236
Dietrich,Dylan SUI CO 1
Vasami,Jacopo ITA JR 5
Mrva,Maxim CZE NG 287
ALTERNATES
1 Napolitano,Stefano (1) ITA 245
2 Justo,Guido Ivan (1) ARG 248
3 Nedic,Andrej (1) BIH 255
4 Agamenone,Franco (1) ITA 264
5 Guillen Meza,Alvaro (3) ECU 266
6 Krumich,Martin (1) CZE 268
7 Rincon,Daniel (3) ESP 271
8 Alcala Gurri,Max (1) ESP 272
9 Bar Biryukov,Petr (3) 274
10 Nagal,Sumit (2) IND 277
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 LIEGI
Onclin,Gauthier BEL 186
Giustino,Lorenzo ITA 210
Bailly,Gilles Arnaud BEL 215
Coppejans,Kimmer BEL 221
Boscardin Dias,Pedro BRA 241
Den Ouden,Guy NED 243
Barton,Hynek CZE 247
Henning,Philip RSA 252
Gadamauri,Buvaysar BEL 260
Damas,Miguel ESP 269
Blanch,Dali USA 291
Fomin,Sergey UZB 295
Michalski,Daniel POL 303
Marmousez,Lilian FRA 307
Coulibaly,Eliakim CIV 311
Balshaw,Felix FRA 322
Martineau,Matteo FRA 333
Kopp,Sandro AUT 337
PR Alvarez Varona,Nicolas ESP 338
Santamarta Roig,Andres ESP JR 10
Dhamne,Manas IND NG 378
ALTERNATES
1 Stricker,Dominic (1) SUI 347
2 Gakhov,Ivan (1) 361
3 Sanchez Jover,Carlos (3) ESP 371
4 Forti,Francesco (3) ITA 372
5 Dhamne,Manas (1) IND 378
6 Erhard,Mathys (4) FRA 379
7 Broska,Florian (1) GER 382
8 Matusevich,Anton (1) GBR 385
9 Blancaneaux,Geoffrey (2) FRA 387
10 Ursu,Vadym (4) UKR 388
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 NOTTINGHAM
Chidekh,Clement FRA 200
Gill,Felix GBR 222
Wendelken,Harry GBR 224
Zhou,Yi CHN 253
Gray,Alastair GBR 270
Loffhagen,George GBR 276
Monday,Johannus GBR 294
Romano,Filippo ITA 298
Ghibaudo,Antoine FRA 300
Marcondes,Igor BRA 327
Basing,Max GBR 330
Tarvet,Oliver GBR 344
Searle,Henry GBR 354
Castelnuovo,Luca SUI 356
Gengel,Marek CZE 365
Zahraj,Patrick GER 401
Maxted,Lui GBR 405
Visker,Niels NED 458
Planinsek,Filip Jeff SLO 525
Hudd,Emile GBR 531
Leong,Mitsuki Wei Kang MAS 552
ALTERNATES
1 Janvier,Maxime (5) FRA 567
2 Catry,Robin (1) FRA 579
3 Barroso Campos,Alberto (1) ESP 591
4 Azkara,Arda (1) TUR 594
5 De Jonge,Daniel (1) NED 614
6 Dalmasso,Guillaume (1) FRA 627
7 Wessels,Louis (5) GER 643
8 Dougaz,Aziz (1) TUN 646
9 Ivanov,Ivan (1) BUL 649
10 Sakellaridis,Dimitris (1) GRE