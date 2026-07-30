Sinner torna al lavoro in vista del Masters 1000 di Cincinnati (VIDEO)

Terminate le vacanze per Jannik Sinner. Dopo qualche settimana di relax, e un paio di giorni sulla nave da crociera Explora Journeys, il numero uno del mondo è tornato al lavoro in vista dell’esordio nello swing su cemento. Inattivo dalla finale di Wimbledon, 12 luglio, l’altoatesino ha scelto di saltare il Masters 1000 di Montréal, 3-13 agosto, per gestire meglio energie fisiche e mentali in vista dello Us Open, al via il 30 agosto. In mezzo Sinner sarà impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati, 13-23 agosto, così da poter mettere minuti nelle gambe e fiducia nella racchetta verso l’ultimo Slam della stagione. L’azzurro ha postato su Instagram un video di un suo allenamento.

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