Djokovic giocherà a Cincinnati: “Non vedo l’ora di tornare”

Novak Djokovic tornerà a disputare il Masters 1000 di Cincinnati. Il campione serbo ha confermato la sua presenza attraverso un messaggio rivolto ai tifosi, facendo riferimento all’ultima volta in cui aveva calcato i campi dell’Ohio, nel 2023.

L’ex numero uno del mondo manca infatti da Cincinnati proprio dall’edizione vinta tre anni fa, quando diede vita insieme a Carlos Alcaraz a quella che ancora oggi viene considerata una delle finali più spettacolari degli ultimi anni. In quell’occasione Djokovic annullò un championship point e si impose dopo oltre tre ore e mezza di battaglia.

L’A N N UNCIO

Nel video di annuncio, il 24 volte campione Slam ha espresso tutto il suo entusiasmo per il ritorno: “Sono contento di annunciare che tornerò a Cincinnati. Sarà la mia prima volta dal 2023, quando ho giocato una delle due o tre finali più incredibili della mia carriera contro Carlos Alcaraz. Non vedo l’ora di tornare e di giocare di fronte a voi, magnifici tifosi. Ci vediamo presto”.

La presenza di Djokovic rappresenta un’importante aggiunta per il torneo, che ritrova uno dei suoi protagonisti più attesi in vista dell’ultimo Masters 1000 prima degli US Open.