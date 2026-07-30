US Open 2026: Nike svela i completi di Sinner e Alcaraz, tra eleganza e innovazione (FOTO)

A poche settimane dall’inizio dello US Open 2026 sono emerse le prime immagini dei completi che indosseranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Flushing Meadows. Nike ha scelto due stili completamente diversi, puntando ancora una volta a valorizzare la personalità dei suoi due principali testimonial.

Per Jannik Sinner il brand americano torna a un look dal sapore classico. L’azzurro vestirà una polo color bianco con dettagli bordeaux su colletto e maniche, abbinata a pantaloncini bordeaux con inserti bianco. Un completo che richiama l’eleganza del tennis tradizionale, pur mantenendo linee moderne e pulite.

Scelta decisamente più aggressiva per Carlos Alcaraz, che sarà protagonista con una canotta caratterizzata da profili rosa fluo e pantaloncini neri. Un outfit pensato per esaltare il dinamismo dello spagnolo e in continuità con i completi senza maniche che Nike gli ha riservato negli ultimi grandi appuntamenti.

Due interpretazioni opposte della stessa collezione: da una parte la raffinatezza e lo stile vintage di Sinner, dall’altra il carattere e l’impatto visivo del look di Alcaraz. Anche fuori dal campo, la rivalità tra i due protagonisti del tennis mondiale passa dai dettagli.