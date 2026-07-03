Un lettino che accelera il recupero: ecco la nuova “Ammortal Chamber” di Wimbledon

Wimbledon 2026 porta una novità tecnologica che sta facendo parlare di sé: all’interno della nuova “wellness zone” allestita all’All England Club per i giocatori è stata installata la “Ammortal Chamber“, un dispositivo dal costo di 150.000 euro che combina terapia a luce rossa, campi elettromagnetici pulsati e idrogeno molecolare per accelerare il recupero fisico degli atleti.

COME FUNZIONA

La camera, che dall’esterno ricorda un lettino abbronzante, è in realtà un sistema sofisticato che combina luce rossa e infrarossa, vibrazione, suono, idrogeno molecolare e campi elettromagnetici, progettato per riavviare il sistema nervoso e supportare la longevità. L’obiettivo è quello di ridurre stress e affaticamento e, in base alle esigenze dei singoli tennisti, ogni seduta può durare dai 15 ai 60 minuti.

L’UTILITÀ PRATICA

Wimbledon ha integrato questa tecnologia in un più ampio programma di potenziamento delle strutture dedicate ai giocatori, con l’obiettivo di offrire strumenti all’avanguardia per il recupero anche nelle fasi più intense del torneo. In un appuntamento lungo due settimane, dove i giocatori possono scendere in campo ogni due giorni e dove la gestione fisica fa la differenza, avere a disposizione una tecnologia di questo livello non è un dettaglio scontato.

Tommy Paul stesso ha sottolineato l’efficacia dell’Ammortal Chamber: “Non so bene cosa faccia perché mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato mi sentivo davvero molto riposato“.