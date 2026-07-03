Debacle francese a Wimbledon 2026: un solo giocatore rimasto al terzo turno

La Francia sta vivendo una delle peggiori edizioni di Wimbledon degli ultimi trent’anni. Con un solo rappresentante al terzo turno tra uomini e donne, i transalpini registrano il secondo peggior risultato ai Championships dall’inizio degli anni Novanta, superati soltanto dall’edizione 2021, quando nessun giocatore francese riuscì ad andare oltre il secondo turno.
L’unica bandiera transalpina ancora in campo è quella di Arthur Rinderknech, che al terzo turno affronterà nientemeno che Novak Djokovic. Un match sulla carta proibitivo, ma che almeno garantisce alla Francia di avere ancora un nome in tabellone.
Il dato fa riflettere, soprattutto considerando che il tennis francese negli ultimi anni aveva mostrato segnali di crescita anche con altri giocatori come Humbert, Fils e Mpetshi Perricard. A Wimbledon 2026, però, quasi tutti sono usciti prematuramente, lasciando Rinderknech come unico sopravvissuto.