Roland Garros 2026: Sinner è arrivato a Parigi (VIDEO)

Jannik Sinner è arrivato a Parigi pronto per l’esordio al Roland Garros 2026 contro Clement Tabur. Il numero 1 del mondo si è concesso qualche giorno di riposo con la sua famiglia dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia ed è approdato nella capitale francese con le migliori intenzioni. L’altoatesino viaggia sulle ali dell’entusiasmo ed è pronto a lottare per ciò che lui stesso ha definito come il suo principale obiettivo della stagione: vincere il Roland Garros e completare il Career Grand Slam. La caccia è aperta.

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