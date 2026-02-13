ATP 500 Rotterdam 2026: Bolelli/Vavassori in semifinale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano la difesa del titolo all’ATP 500 di Rotterdam 2026. La coppia azzurra ha vinto il proprio quarto di finale contro Sander Gille e Sem Verbeek e si è qualificata per la semifinale. Il belga Gille, curiosamente, venne sconfitto anche lo scorso anno in coppia con Jan Zielinski da Bolelli e Vavassori durante la finale. Tornando al match di quest’anno, gli azzurri si impongono 6-3 6-2 in un’ora e nove minuti senza particolari problemi. In semifinale affronteranno il duo tedesco composto da Jakob Schnaitter e Mark Wallner.

La partita

Impegno agevole per il doppio italiano che fronteggia una sola palla break in tutta la partita. A metà del primo set Bolelli e Vavassori strappano il servizio e si portano sul 5-2, amministrano il vantaggio vincendo il parziale. Nel secondo, la storia non cambia: subito avanti 2-0 gli italiani fanno gara di testa fino al doppio break che li porta a servire per chiudere set e match sul 6-2.