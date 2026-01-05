ATP Brisbane 2026, Arnaldi dà forfait: non giocherà il match contro Altmaier

Niente da fare per Matteo Arnaldi: il tennista sanremese è costretto a dare forfait a poche ore dal match di primo turno dell’ATP 250 di Brisbane contro Daniel Altmaier. L’azzurro in effetti già stato obbligato al walkover nella nottata di domenica, nell’ultimo turno di qualificazioni contro Rinky Hijikata, ufficialmente causa di un problema alla caviglia sinistra. Successivamente aveva comunque trovato spazio nel main draw grazie a un posto da lucky loser, liberatosi dopo il forfait di Joao Fonseca.

Il problema fisico, però, non sembra essersi risolto del tutto e Arnaldi ha preferito non correre rischi, optando per la prevenzione in vista dei prossimi importanti appuntamenti stagionali. Già la prossima settimana dovrebbe essere impegnato nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide, ma ovviamente il pensiero è soprattutto sull’Australian Open. Arnaldi era rimasto l’unico italiano in tabellone a Brisbane; al suo posto entrerà il polacco Kamil Majchrzak che affronterà Altmaier al primo turno.