Roland Garros 2026: Cobolli vuole la Top ten, il percorso ipotetico del romano

Flavio Cobolli cerca l’ingresso in Top 10 e il Roland Garros 2026 può essere finalmente il trampolino di lancio che l’italiano aspetta da tempo. Il percorso del romano comincierà contro un qualificato o un lucky loser, per un morbido ingresso nel torneo. Al secondo round, Yibing Wu o Marcos Giron, prima di un eventuale turno successivo contro il giovane Learner Tien o Cristian Garin. Agli ottavi iniziano a sorgere i primi veri problemi: è previsto infatti un incrocio con Daniil Medvedev — che Flavio ha battuto proprio quest’anno a Madrid — oppure con Francisco Cerundolo, specialista della terra rossa. Ai quarti, invece, possibile sfida con uno tra Valentin Vacherot, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie o Brandon Nakashima. E se poi dovesse arrivare una storica semifinale, ci sarebbe il derby azzurro con Jannik Sinner.

Il percorso di Cobolli

Primo turno – Qualificato/Lucky loser

Secondo turno – Wu / Giron

Terzo turno – (18) Tien / Garin

Ottavi di finale – (25) Cerundolo (6) Medvedev

Quarti di finale – (31) Nakashima / (20) Norrie / (16) Vacherot / (4) Auger-Aliassime

Semifinale – (1) Sinner

Finale – (2) Zverev / (3) Djokovic