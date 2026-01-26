Swiatek: “Orgogliosa del mio percorso. Contro Rybakina dovrò essere al 100%”

“Penso di aver disputato un buon match, mi sono sentita abbastanza fiduciosa fin dall’inizio riuscendo a giocare il mio tennis“. Questo il commento rilasciato da Iga Swiatek in conferenza stampa a seguito della netta affermazione per 6-0 6-3 contro l’australiana Maddison Inglis che gli ha permesso di qualificarsi ai quarti di finale dell’Australian Open 2026 dove affronterà Elena Rybakina.

REALISMO E SOGNI

Una conferenza stampa che si è soffermata poco sul match appena conclusosi e molto di più sui sogni e sul percorso di crescita della numero 2 del mondo che a tal proposito si esprime così: “Quando avevo 15 anni e ho giocato il mio primo Slam a livello junior sentivo di avere del potenziale. Io amo gli Slam, quello che senti quando giochi è diverso da qualsiasi altra cosa. Onestamente però non ho mai pensato fosse possibile per me vincerne uno o arrivare alla prima posizione mondiale, sono sempre stata realista pensando a lavorare giorno dopo giorno. Sono molto orgogliosa di esserci riuscita“.

RYBAKINA OSTACOLO VERSO LA SEMIFINALE

Il quarto di finale contro Elena Rybakina si preannuncia molto equilibrato considerati gli undici scontri precedenti tra le due giocatrici, sei dei quali vinti da Swiatek che però non sembra badare molto a questi numeri: “Non so quanto contino effettivamente gli head-to-head perché contro Rybakina sono sempre stati match molto vicini a prescindere da chi ha vinto anche se a volte lei mi ha battuto facilmente. Non credo vadano analizzati oltremodo i precedenti scontri diretti tra noi, ogni match è differente. Il suo tennis è grandioso e dovrò essere al 100% quando scenderò in campo oltre che saper usare la mia esperienza“.