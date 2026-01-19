Australian Open 2026, Djere elogia Wawrinka dopo la sconfitta: “Uno dei più grandi di questo sport”

Laslo Djere è stato sconfitto da Stan Wawrinka nel primo turno dell’Australian Open 2026, ma in conferenza stampa ha speso parole al miele per l’avversario: “È uno dei grandi di questo sport. Ovviamente il suo livello è sceso rispetto a 10 anni fa, ma è normale. È ancora in grado di giocare ad alto livello“.

Non ha invece saputo dire quanto il pubblico in favore dell’elvetico abbia influenzato la sfida: “Mi aspettavo che gli spettatori avrebbero fatto il tifo per lui, quindi non mi importava molto di loro o se Stan usasse la loro energia o meno. Probabilmente è una domanda da rivolgere a lui“.

Infine, sulle sue condizioni fisiche: “Sicuramente non sono al meglio e in passato ho avuto uno stato di forma migliore. Ho avuto qualche difficoltà, ma lui non mi ha concesso molte occasioni e ha sfruttato le sue: è stato migliore di me“.