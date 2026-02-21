Agassi su Fonseca: “Le aspettative degli altri non sono sua responsabilità”

Sin dalle sue prime apparizioni nel tour, Joao Fonseca è stato osservato con molta attenzione date le sue ottime qualità e un talento cristallino riservato a pochi. Come solitamente accade in queste situazioni, la crescita di un – potenziale – grande giocatore, è accompagnata da un carico di aspettative non indifferenti, che rischiano di compromettere il percorso di crescita.

Una figura che sul tema può esprimersi con diversi argomenti a suo favore è, di certo, Andre Agassi: una carriera da leggenda alle spalle e circostanze simili già vissute lo rendono più che adatto a dispensare consigli. Nella cornice di Rio de Janeiro, consiglia al giovane carioca di concentrarsi su sè stesso, non preoccupandosi dei pensieri altrui: “Dovrebbe prendere come un complimento il fatto che la gente pensi che debba vincere ogni partita; tuttavia, deve capire che le aspettative degli altri non sono sua responsabilità, migliorare ogni giorno invece sì“.

L’otto volte campione Slam sottolinea che il risultato sia, erroneamente, l’elemento che più di altri è alla base delle valutazioni su un tennista. Ci sono, invece, diversi aspetti su cui soffermarsi e lavorare per poi giungere alla vittoria: “So che è difficile, poiché si dà molto peso alla vittoria o alla sconfitta, e ci si dimentica di ciò che bisogna fare per migliorare, ma le vittorie sono il risultato di fare mille cose bene“.

La crescita di Cerundolo e il cambio di superficie

Oltre che fornire la propria opinione sul diciannovenne brasiliano, Agassi si sofferma anche sul processo di maturazione che sta caratterizzando un altro sudamericano, Francisco Cerundolo. Attualmente alla diciannovesima posizione nel ranking, l’argentino classe ’98 deve ancora superare numerosi ostacoli per salire di livello ma, secondo lo statunitense, ha tutte le carte in regola per riuscirci: “È uno dei più duri rivali del circuito. Possiede un’incredibile etica del lavoro, si muove molto bene ed è un grande competitore. Mi piace vederlo giocare, credo che stia solo migliorando”.

Infine, il classe ‘70 espone il suo giudizio sul possibile cambio di superficie di alcuni tornei sudamericani. In particolare, sarebbe favorevole per consentire un passaggio più comodo per gli atleti verso il cemento statunitense: “Credo che cambiare le superfici potrebbe influenzare le decisioni di certi giocatori nell’arrivare qui. È una transizione piuttosto difficile passare da qui direttamente alle superfici dure statunitensi. Ciò potrebbe incoraggiare altri giocatori a partecipare“.