Tabellone principale ATP 500 Dubai 2026: Nessun italiano al via

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Felix Auger-Aliassime | Foto Giampiero Sposito/FITP
Sorteggiato il tabellone dell’ATP 500 di Dubai 2026. Nessuna presenza italiana al via nel main draw. Guida il seeding Felix Auger-Aliassime, seguito da Alexander Bublik. Presente Jack Draper che sfiderà un qualificato. Jakub Mensik sarà opposto a Hubi Hurkacz. Wild card per Stan Wawrinka che sfiderà un’altra wild card, il libanese Benjamin Hassan.

TABELLONE COMPLETO

Parte alta

(1) Auger-Aliassime vs (PR) Zhang
(WC) Echargui vs (Q)
Machac vs Shapovalov
Fils vs (8) Lehecka

(3) Medvedev vs (PR) Shang
(WC) Wawrinka vs (WC) Hassan
Bergs vs Brooksby
(Q) vs (7) Khachanov

Parte bassa

(5) Rublev vs Royer
Humbert vs Tsitsipas
Marozsan vs Rinderknech
(4) Draper vs (Q)

(6) Mensik vs Hurkacz
Popyrin vs Majchrzak
Griekspoor vs (Q)
(2) Bublik vs (Q)

