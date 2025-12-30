Guillermo Pérez Roldán entra nel team Darderi: seguirà Luciano e Vito

Guillermo Pérez Roldán entra ufficialmente nel team Darderi. Il finalista degli Internazionali d’Italia del 1988, nonché ex numero 13 del ranking mondiale, affiancherà Gino Darderi e Giuliano Basile e seguirà sia Luciano che il fratello Vito. Il numero 25 del mondo potrà così contare su un’ulteriore aiuto nel tentativo di realizzare sogni e obiettivi del 2026.
Ad annunciare tale collaborazione, è lo stesso Guillermo Pérez Roldán tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale, accompagnato da queste parole: “Sono tornato in campo. Primo giorno di allenamento per preparare Luciano Darderi per il 2026. Sarò anche con suo fratello Vito cercando di dare il mio contributo alla squadra“.
Visualizza questo post su Instagram