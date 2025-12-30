Guillermo Pérez Roldán entra nel team Darderi: seguirà Luciano e Vito

Guillermo Pérez Roldán entra ufficialmente nel team Darderi. Il finalista degli Internazionali d’Italia del 1988, nonché ex numero 13 del ranking mondiale, affiancherà Gino Darderi e Giuliano Basile e seguirà sia Luciano che il fratello Vito. Il numero 25 del mondo potrà così contare su un’ulteriore aiuto nel tentativo di realizzare sogni e obiettivi del 2026.

Ad annunciare tale collaborazione, è lo stesso Guillermo Pérez Roldán tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale, accompagnato da queste parole: “Sono tornato in campo. Primo giorno di allenamento per preparare Luciano Darderi per il 2026. Sarò anche con suo fratello Vito cercando di dare il mio contributo alla squadra“.