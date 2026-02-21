AtpNews

Qualificazioni ATP 250 Santiago 2026: programma, orari e ordine di gioco di sabato 21 febbraio

Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini
Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di sabato 21 febbraio del torneo ATP 250 di Santiago. Come di consueto, ad inaugurare il torneo oggi saranno le partite del primo turno delle tabellone di qualificazioni, con il nostro Andrea Pellegrino che sfiderà la wild card locale Villalon (n.985 ATP).

 

Il programma di sabato 21 febbraio

 Court Jaime Fillol

A partire dalle ore 15:00 – (WC) Torrealba vs (5) Dellien
a seguire – (Alt) Nunez vs (7) Barrena
a seguire – (1) Vallejo vs Monteiro

Court 1

A partire dalle ore 15:00 – (3) Gaubas vs Reis Da Silva
a seguire – (4) Pellegrino vs (WC) Villalon
a seguire – (Alt) Mena vs (8) Galan

 Court 2

A partire dalle ore 17:00 – (2) Prizmic vs Heide
a seguire – Alternate vs (6) Rocha

