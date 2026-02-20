ATP 500 Doha 2026: La finale sarà Alcaraz-Fils

La quinta giornata dell’ATP 500 di Doha è stata dedicata alle due semifinali, rappresentate dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev e dal confronto tra Jakub Mensik e Arthur Fils. Ecco il recap della giornata odierna:

ALCARAZ PASSA SU RUBLEV

Ad aprire il programma sul centrale è stata la partita di più attesa di oggi e cioè quella tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev. A vincere è stato lo spagnolo in una sfida durata 2 ore e 2 minuti di gioco col punteggio di 7-6(3) 6-4. Dopo un primo set molto duro chiusosi soltanto al tie break, lo spagnolo è riuscito ad addentare definitivamente la partita nel decimo game del secondo parziale dopo aver già servito per il match sul 5-3. Per Alcaraz è la quarta vittoria di fila su un Rublev che comunque può dirsi soddisfatto della sua settimana in quel di Doha, terminata con un’ottima prestazione contro il numero uno del mondo.

FILS SUPERA MENSIK

Il nativo di Murcia troverà domani in finale Arthur Fils, vincitore su Jakub Mensik con il punteggio di 6-4 7-6(4) in 1 ora e 35 minuti. Dopo un primo set portato a casa senza particolari difficoltà dal francese, la partita si è alzata di intensità nel secondo parziale, dove il ceco è stato in grado di rimontare un break di svantaggio arrendendosi soltanto al tie break. Se da una parte sorride Fils, dall’altra chiude la settimana con un pizzico di rammarico il ceco, il quale non è riuscito a dare seguito all’importantissima vittoria ottenuta ieri ai danni di Jannik Sinner.