ATP 250 Delray Beach 2026: Cobolli supera Wong e vola in semifinale

Continua l’avventura nell’ATP 250 di Delray Beach per Flavio Cobolli, che dopo aver superato al primo turno Terence Atmane con il punteggio di 7-5 6-2, batte anche il qualificato Coleman Wong per 7-5 6-7(7) 6-2 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Flavio torna così in semifinale in un torneo ATP dopo l’ultima raggiunta all’ATP 500 di Amburgo, dove fu poi in grado di sollevare il titolo. L’azzurro in semifinale attende il vincente del match tra Sebastian Korda e Casper Ruud.

Si ferma invece il cammino di Wong, classe 2004 nativo di Hong Kong, che proveniente dalle qualificazioni aveva superato nei primi due turni Nuno Borges e la testa di serie numero 7 del torneo Brandon Nakashima.

La partita

Match che si sviluppa in piena parità nel primo set. È Wong ad annullare tre palle break nel quarto gioco della partita, e fino all’undicesimo e poi al dodicesimo game regna l’equilibrio. Il momento chiave arriva proprio in chiusura di parziale: Cobolli recupera un game in cui Wong aveva avuto due palle per portarsi al tie-break e, al primo set point a disposizione, strappa il servizio all’avversario chiudendo il primo set per 7-5.

Nel secondo set l’azzurro sembra scappare grazie al break nel secondo gioco, ma nel quinto subisce il controbreak e la partita torna sui binari della parità. Entrambi solidi al servizio, concedono poco all’avversario. Si arriva al tie break dove il classe 2004 annulla due match point e alla prima chance porta il match al terzo set.

Nel terzo parziale, Flavio cambia marcia, break nel primo game che indirizza fin da subito il set e con autorevolezza e superiorità gestisce il vantaggio, fino al settimo game dove strappa il servizio un’altra volta al suo avversario e eliminando le gambe e le speranze di rimonta di Wong, nell’ottavo gioco chiude il game al servizio a 0, e il parziale per 6-2