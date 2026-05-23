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Roland Garros 2026: Errani non giocherà il doppio con Paolini, farà coppia con Tagger

Marco della Calce
By Marco della Calce
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Sara Errani e Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia 2026
Sara Errani e Jasmine Paolini - Foto FITP

Sara Errani giocherà in coppia con l’austriaca Lilli Tagger in doppio al Roland Garros 2026. Non ci sarà, dunque, Jasmine Paolini al fianco della tennista bolognese. Le due azzurre, campionesse nell’Open di Francia dello scorso anno, dopo la vittoria all’esordio agli Internazionali d’Italia contro la coppia Maduzzi-Paganetti, si erano ritirate dal torneo capitolino per un problema al piede accusato da “Jas” che sui social aveva annunciato il forfait, proprio in vista del Major parigino. La toscana, dunque, in questa edizione si focalizzerà solo sul singolare, non potendo difendere il titolo di doppio vinto nel 2025.

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