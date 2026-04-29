Masters 1000 Madrid 2026: Sinner e Zverev ancora ai quarti di finale, sono nella storia dei 1000

Siamo ad aprile e la stagione di Jannik Sinner è già nella storia di questo sport: dopo un inizio travagliato – sconfitte contro Djokovic in semifinale all’Australian Open e contro Mensik ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha –, sono arrivati i trionfi ai Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Monte-Carlo.

L’altoatesino, in questi 3 appuntamenti, ha sconfitto in semifinale sempre lo stesso avversario, ovvero il tedesco Alexander Zverev, anch’egli autore di un’ottima stagione fino a questo momento. In tutti i tornei in cui ha partecipato – eccezione fatta per l’ATP 500 di Acapulco –, il numero 3 del mondo è riuscito a raggiungere la semifinale, senza però mai superare il turno e arrivare all’atto finale.

Al Masters 1000 di Madrid 2026, Sinner e Zverev hanno fatto la storia battendo agli ottavi di finale rispettivamente Cameron Norrie e Jakub Mensik. L’azzurro e il tedesco sono diventati i primi due giocatori a raggiungere i quarti di finale a tutti i primi 4 Masters 1000 della stagione da Roger Federer e Rafael Nadal nel 2011. Ma non solo: se si considera anche il 1000 di Parigi 2025, Sinner e Zverev sono la prima coppia ad approdare per 5 volte consecutive ai quarti di finale di un 1000 da Novak Djokovic e Tomas Berdych a Monte-Carlo nel 2015.

Nella capitale spagnola il numero 1 del mondo affronterà il prodigio spagnolo Rafael Jodar per un posto in semifinale, mentre Zverev se la vedrà con un altro italiano, Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 del tabellone. In caso di vittoria per entrambi, non ci sarà l’ennesimo incontro nel penultimo atto di un Masters 1000, com’è accaduto da Parigi 2025 a Monte-Carlo 2026. Per il prossimo capitolo della saga Sinner-Zverev, dovremmo, dunque, aspettare la finale, in programma il 3 maggio.