Roland Garros 2026, Cobolli: allenamento sul Philippe-Chatrier

Nonostante la semifinale non disputata a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli è sceso in campo sul Philippe-Chatrier per una sessione di allenamento nella serata di venerdì 5 giugno. Il romano già durante la conferenza stampa lo aveva annunciato: “Andrò in campo per tenere alta l’attenzione, ho bisogno di carburare e sentire di nuovo il feeling con le palle”. Il neo Top 10 aveva anche detto: “Non ci saranno la tensione e tutte le componenti di una partita, ma proverò a rendere questo allenamento il più professionale possibile”.