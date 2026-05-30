Roland Garros 2026: Berrettini vola agli ottavi, Comesana ko dopo una battaglia di cinque set

Un ritrovato Matteo Berrettini dimostra di poter essere ancora protagonista su questi illustri palcoscenici e ottiene un successo di fondamentale importanza a livello mentale nel terzo turno del Roland Garros. L’azzurro batte Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) al termine di un match estremamente combattuto della durata di oltre cinque ore.
Nel momento più delicato, a cavallo tra il terzo e il quarto set, il tennista classe ’96 reagisce prontamente alle difficoltà e si prende la vittoria con grande personalità. Il servizio, marchio di fabbrica di “The Hammer”, lascia il segno anche stavolta: l’azzurro, infatti, chiude con l’82% di punti con la prima.
UN GRADITO RITORNO
Berrettini raggiunge così il primo ottavo di finale in uno Major da Wimbledon 2023, quando venne sconfitto in quattro set da Carlos Alcaraz. Si tratta, inoltre, del primo successo al quinto set dallo US Open 2022, in cui sconfisse Davidovich Fokina, e della prima volta al set decisivo nello Slam su terra battuta. Sul proprio cammino l’azzurro si troverà di fronte il vincente della sfida tra Juan Manuel Cerundolo e il giovane classe 2006 Martin Landaluce.