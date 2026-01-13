Kooyong Classic 2026: Matteo Berrettini domina Tien

Ottima prima uscita stagionale per Matteo Berrettini, che al Kooyong Classic 2026 supera nettamente Learner Tien con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e sei minuti. Un match sempre in controllo per il romano, dominante al servizio e solido nello scambio, dove ha costantemente tenuto in mano il pallino del gioco. Nel box di Berrettini, accanto ad Alessandro Bega, presente anche Thomas Enqvist, ex numero 4 del mondo, già visto al fianco dell’azzurro durante la preparazione a Dubai.

Nonostante si trattasse di un torneo di esibizione, il livello espresso da Berrettini è stato molto alto: una prestazione autoritaria, convincente anche sul piano fisico, contro il giovanissimo Tien.

La partita

Il primo match maschile del Kooyong Classic 2026 si apre subito con il break di Berrettini alla terza occasione utile. L’azzurro trova poi il doppio break che lo porta rapidamente sul 4-0, prima di gestire senza problemi il vantaggio fino al 6-2. Trama simile nel secondo set: equilibrio apparente fino al quinto game, quando Berrettini piazza l’allungo decisivo. Arriva un altro break nel settimo gioco che spiana definitivamente la strada verso il successo.

Berrettini chiude con numeri molto solidi: 78% di prime in campo, 86% di punti vinti con la prima, nessun turno di servizio perso e tre palle break annullate. Bene anche in risposta, con il dritto ha mosso bene l’avversario e costruito tanti punti, controllando lo scambio con grande autorità.

Un debutto più che positivo per Matteo, che doma Tien con autorità e manda segnali incoraggianti in vista dell’inizio della stagione ufficiale.