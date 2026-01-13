Kooyong Classic 2026: Thomas Enqvist nel box di Matteo Berrettini

Durante il primo match dell’anno di Matteo Berrettini, nell’esibizione al Kooyong Classic 2026 contro Learner Tien, nel box dell’azzurro, seduto accanto ad Alessandro Bega, presente Thomas Enqvist. L’ex numero 4 del mondo, già apparso nelle settimane precedenti accanto a Berrettini nel corso della preparazione a Dubai, con alcune immagini circolate sui social, ha seguito da vicino anche l’esibizione australiana.

Al momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte del giocatore o del suo team, ma la presenza dello svedese lascia intendere che la collaborazione sia realmente iniziata, e che Enqvist affiancherà Matteo anche durante il primo Slam dell’anno. Un innesto che, se confermato, rappresenterebbe un valore aggiunto importante per il team del tennista romano, pronto ad affrontare la nuova stagione con rinnovate ambizioni.