Chi vincerà la Davis per gli scommettitori? Senza dubbio si punta su Sinner e sull’Italia

Dopo Berlino, il cielo s’è tinto d’azzurro anche sopra Torino. Le Atp Finals 2024 sono andate in archivio con la vittoria di Jannik Sinner, primo italiano a riuscire nell’impresa: l’ennesimo record di una stagione strepitosa per il tennista azzurro. Era proprio lui il favorito per la vittoria secondo i dati dell’Osservatorio Goldbet, che ha analizzato le scommesse online sul Masters maschile e sugli altri tornei di fine stagione, ovvero la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis.

Sinner quest’anno ha dimostrato di non avere rivali e il 91,5% di puntate sulla sua vittoria alle Finals, dopo la finale raggiunta nel 2023, testimonia la sua supremazia. Ottimo fiuto, in questo senso, da parte degli scommettitori, che hanno scommesso in massa sul numero 1 del ranking. Gli altri si devono accontentare delle briciole: nonostante il buono stato di forma, poca fiducia sul due volte vincitore Alexander Zverev (4,3%), come pure su Carlos Alcaraz (4%). Giocate marginali su Taylor Fritz (0,2%), arrivato invece fino alla finale, e su Daniil Medvedev (0,1%), reduce da una stagione opaca.

L’Italia comanda nelle scommesse Coppa Davis

Complice il fattore Sinner, c’è fiducia anche sull’Italia alle Davis Cup Finals 2024: la nostra nazionale è campione in carica, dopo aver vinto l’anno scorso chiudendo un digiuno lungo 47 anni. Sulla riconferma degli azzurri di capitan Volandri, che all’esordio affrontano l’Argentina, scommette l’88% della platea.

L’11% di giocate sono sulla Spagna di Carlos Alcaraz, che schiera anche Rafa Nadal, al finale di partita di una straordinaria carriera. Sorprende trovare nello 0,5% della voce Altro, assieme ad Argentina, Australia, Canada, Germania e Olanda, gli USA, che hanno alzato la Coppa Davis in ben 32 occasioni, più di chiunque altro.

C’è, tuttavia, poca fiducia da parte degli scommettitori sulla nazionale a stelle e strisce, nonostante stia lentamente risalendo la china, dopo anni di crisi seguiti all’epoca d’oro di Sampras e Agassi. Taylor Fritz, finalista degli ultimi US Open e delle Atp Finals, Ben Shelton e Tommy Paul, convocati per la Davis Cup 2024, ma anche Tiafoe, Korda, Eubanks: manca il Sinner di turno, ma per profondità di rosa e valore dei tennisti, la squadra americana, a detta di molti osservatori, è in grado sulla carta di reggere il confronto con Italia e Spagna.

Scommesse Billie Jean King Cup 2024

Dalla Coppa Davis al suo corrispettivo femminile, ovvero la Billie Jean King Cup, ospitata sempre a Malaga. In questo caso, sono state disattese le previsioni degli scommettitori che hanno puntato su Goldbet: la percentuale maggiore delle giocate sono, infatti, appannaggio della Polonia (41,7%), ma Świątek e compagne sono state eliminate in semifinale dall’Italia, grazie al successo in doppio della coppia Paolini-Errani.

Le azzurre di Tathiana Garbin ritrovano, dunque, la finale, la settima della storia, dopo quella persa l’anno scorso contro il Canada. Nel mirino c’è il quinto successo nella competizione, potendo contare anche in questo caso su un asso, ovvero Jasmine Paolini, numero 4 al mondo e reduce da una stagione strepitosa, sia in singolare, sia in doppio. Ciononostante, la platea Goldbet resta timida sull’Italdonne del tennis, che attira appena il 14% delle scommesse.

L’Italia si giocheranno il trofeo di quella che una volta era la Fed Cup con una tra Slovacchia e Gran Bretagna: le due nazionali rappresentano, di fatto, gli underdog del torneo, non figurando nel radar previsionale degli scommettitori prima del via, con percentuali poco significative. In campo, però, la Slovacchia è stata capace di eliminare gli USA, 18 volte vincitori, su cui puntava il 31% della platea, e l’Australia. Dal canto suo, la Gran Bretagna ha estromesso prima la Germania e poi le campionesse in carica del Canada, sul cui bis credeva il 7,3% degli utenti.

Italia, Slovacchia e Gran Bretagna, dunque, hanno saputo sovvertire i pronostici: se l’Italia, come detto, cerca la manita, la Slovacchia vuole tornare al successo dopo l’unico acuto datato 2002, mentre il Regno Unito insegue il primo titolo dopo 4 finali perse, l’ultima nel 1981. A proposito di albo d’oro, aspettative contenute da parte degli scommettitori sulla Repubblica Ceca, vincitrice 11 volte della BJK Cup, l’ultima nel 2018: poco più del 6% per Nosková e compagne, la cui corsa si è fermata, in effetti, già all’altezza dei quarti di finale per mano della Polonia.

Fonte dati: https://www.goldbet.it/news/scommesse/osservatorio-scommesse-tennis-2024

Leggi anche: