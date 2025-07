Tyra Grant a Roma: è la prima wildcard all’ATV Bancomat Tennis Open 2025

La tennista italo-americana ha ricevuto una wild card dagli organizzatori per il tabellone principale del Wta 125 di Roma

È Tyra Caterina Grant la prima wildcard annunciata dell’ATV BANCOMAT TENNIS OPEN, torneo WTA 125 che andrà in scena dal 14 al 20 luglio 2025 nella splendida cornice Circolo Antico Tiro a Volo, uno dei circoli storici e più affascinanti della Capitale. Per la prima volta nella sua storia, il torneo entra a far parte del circuito WTA 125, dopo anni da evento ITF, segnando così un salto di qualità importante nel panorama internazionale. In attesa di scoprire le prossime wild card, è già significativa la presenza di Martina Trevisan, semifinalista al Roland Garros nel 2022 e protagonista del trionfo azzurro in Billie Jean King Cup 2024. Reduce da un’operazione al piede, tornerà in campo proprio all’Antico Tiro a Volo per iniziare la sua stagione e ritrovare il ritmo partita.

GRANT PRONTA A DARE SPETTACOLO IN MAIN DRAW

Classe 2008, nata a Roma da madre italiana e padre statunitense (l’ex cestista Tyrone Grant), Tyra è cresciuta tennisticamente tra il Piatti Tennis Center di Bordighera e il centro USTA di Orlando.

Ha rappresentato inizialmente gli Stati Uniti, vincendo la Junior Billie Jean King Cup nel 2024 e tre titoli Slam junior in doppio (Roland Garros, Australian Open e Wimbledon). Sempre nello scorso anno a soli 16 anni ha partecipato alle qualificazioni degli Us Open grazie ad una wildcard ricevuta dall’USTA.

Nella primavera del 2025 ha scelto di abbracciare la cittadinanza sportiva italiana. Un cambio che ha subito acceso i riflettori: a maggio, infatti, ha ricevuto una wildcard per gli Internazionali BNL d’Italia, emozionando il pubblico del Centrale del Foro Italico con una prestazione da applausi contro Ruzic, sfiorando la vittoria dopo aver avuto anche due match point. Grant che nel mese di giugno ha raggiunto i quarti di finale al WTA 125 di Grado sconfiggendo due top200 e la semifinale al W75 di Zagrabria. Arriva a Roma per dare continuità a queste due buone settimane e continuare il suo percorso di crescita nel circuito maggiore. Attualmente n.280 WTA, suo best ranking, Tyra è tra i talenti più promettenti del tennis italiano e internazionale. Alta, potente, con un tennis esplosivo e una grande presenza in campo, rappresenta una vera scommessa per il presente e per il futuro.

