Carlos Alcaraz verso la finale di Cincinnati: “Io e Sinner tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altro”

Carlos Alcaraz è pronto per una nuova finale al Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo ha superato un acciaccato Alexander Zverev in semifinale, mostrando solidità mentale e brillantezza nei momenti chiave. A fine match ha parlato in conferenza stampa, rivolgendo immediatamente lo sguardo al prossimo avversario: Jannik Sinner.

“Abbiamo già giocato tante volte partite incredibili – ha detto Alcaraz – e ogni volta che ci affrontiamo tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altro. Lui mi costringe a migliorare, a trovare nuove soluzioni. Credo che sia una delle rivalità più belle in questo momento, e sicuramente continueremo a vivere molte altre sfide.”

Interrogato sul livello mostrato contro Zverev, Alcaraz ha risposto con soddisfazione: “Mi sentivo bene, solido, e ho saputo rimanere aggressivo quando serviva. Ho trovato buone risposte nei momenti importanti e sono riuscito a cambiare ritmo quando lui provava a entrare in partita.”

Il confronto con Sinner si preannuncia ancora una volta spettacolare, in una finale che metterà in palio il trofeo di uno dei tornei più prestigiosi della stagione. “Jannik sta giocando alla grande – ha proseguito Carlos – e ha fatto una stagione impressionante. So che dovrò dare tutto per avere una possibilità. Ma sono pronto e non vedo l’ora.”

In chiusura, un passaggio anche sull’atmosfera di Cincinnati: “È sempre bello giocare qui, il pubblico è caloroso e mi dà grande energia. Non vedo l’ora di tornare in campo.”

Alcaraz e Sinner si affronteranno per la dodicesima volta in carriera (il bilancio è 6-5 per lo spagnolo), in un’altra tappa di una rivalità che, per intensità e spettacolo, sta già scrivendo una pagina importante del tennis contemporaneo.