Us Open 2025: Navratilova, Butler e Thiem puntano su Alcaraz campione

L’attesa per gli US Open 2025 è ormai agli sgoccioli e i riflettori sono puntati sul torneo maschile, dove i grandi favoriti restano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dominatori degli ultimi sette Slam e avversari nelle ultime due finali di Roland Garros e Wimbledon.

Alla vigilia dell’evento, Tennis Channel ha raccolto i pronostici di ex campioni e volti noti dello sport e dello spettacolo. E, come già accaduto a Wimbledon, la maggioranza ha indicato Carlos Alcaraz come principale candidato al titolo. La leggendaria Martina Navratilova e l’ex campione dello US Open Dominic Thiem hanno risposto senza esitazioni: “I campioni 2025? Alcaraz e Swiatek”. Sulla stessa linea il fuoriclasse NBA dei Golden State Warriors Jimmy Butler, che non si è sbilanciato su tutte le sue scelte ma ha dato un pronostico netto: “Vi dico solo chi vincerà: Carlos Alcaraz e Coco Gauff”.

Tra i cinque personaggi coinvolti, soltanto l’attore James Isaac ha indicato Jannik Sinner come favorito, auspicando una conferma di entrambi i campioni in carica: “Direi Sinner, se Cincinnati non gli ha lasciato troppe scorie. In campo femminile vedo bene Sabalenka, colpisce la palla come nessun’altra. Al fantatennis avrei preso Dimitrov, peccato per l’infortunio”. Non mancano le voci fuori dal coro: la comica americana Hanna Berner ha puntato sui connazionali Ben Shelton e Madison Keys.