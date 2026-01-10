NewsWta

WTA 250 Auckland 2026: Svitolina batte Jovic e raggiunge Wang in finale

Marco della Calce
3 Min Read
Mandatory Credit: Photo by Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/Shutterstock (15449556v) Elina Svitolina during her practice with Coco Gauff at the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on Wednesday August 20, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. JAVIER ROJAS/PI Gauff - Svitolina Practice At The 2025 US Open, Flushing Meadows, New York, USA - 20 Aug 2025

Elina Svitolina conquista la finale nel WTA 250 di Auckland. Ko Iva Jovic con il punteggio di 7-6 6-2. La testa di serie numero 1, dopo essere stata eliminata dal duo Jovic-Eala nel doppio giocato in coppia con Venus Williams, si riprende la sua rivincita nei confronti della statunitense vincendo in un’ora e trentaquattro minuti. Dall’altra parte della rete l’ucraina troverà la cinese Xinyu Wang. Solo un precedente tra le due, quando agli ottavi di finale di Wimbledon 2024 l’ucraina vinse 6-2 6-1 controllando il match dall’inizio alla fine.

LA PARTITA

La tennista ucraina rischia di perdere il primo parziale trovandosi sotto 5-4 per Jovic. Svitolina strappa a 0 il servizio all’avversaria dimostrando una tenuta mentale di altissimo livello. Nel tie break, la numero 13 del mondo si porta sul punteggio di 6-1 e al quinto set-point ha chiuso un intenso primo set. Nel secondo non c’è storia: in poco più di mezz’ora, Svitolina ha chiuso la pratica senza dare alcuna possibilità di rientro alla sua avversaria con un secco 6-2. Decisivi i due break nel terzo e nel quinto game da parte dell’ucraina.

A CHE ORA SI GIOCA SVITOLINA-WANG

SVITOLINA-WANG PER IL TITOLO

Dall’altra parte del tabellone, Xinyu Wang batte in rimonta Alexandra Eala con il punteggio di 5-7 7-5 6-4, in un match di altissimo livello durato due ore e quarantotto minuti.

Nel primo set la tennista cinese parte subito fortissimo breakkando l’avversaria nel primo e nel terzo game. Sul punteggio di 5-1 per Wang, la testa di serie numero 4 ha cambiato marcia vincendo ben 5 giochi consecutivi e chiudendo il primo parziale per 7-5 in cinquantadue minuti. Il secondo set, diversamente dal primo, si gioca punto a punto e sul 5-5, dopo due break per parte, è  la numero 57 del ranking a strappare per prima il servizio all’avversaria. Al dodicesimo gioco, dopo i vantaggi, si prende il set riportando tutto in parità. Nel terzo e decisivo parziale, due break in partenza bastano a Wang per vincere la partita e accedere in finale.

