WTA 250 Auckland 2026: Svitolina batte Jovic e raggiunge Wang in finale

Elina Svitolina conquista la finale nel WTA 250 di Auckland. Ko Iva Jovic con il punteggio di 7-6 6-2. La testa di serie numero 1, dopo essere stata eliminata dal duo Jovic-Eala nel doppio giocato in coppia con Venus Williams, si riprende la sua rivincita nei confronti della statunitense vincendo in un’ora e trentaquattro minuti. Dall’altra parte della rete l’ucraina troverà la cinese Xinyu Wang. Solo un precedente tra le due, quando agli ottavi di finale di Wimbledon 2024 l’ucraina vinse 6-2 6-1 controllando il match dall’inizio alla fine.

LA PARTITA

La tennista ucraina rischia di perdere il primo parziale trovandosi sotto 5-4 per Jovic. Svitolina strappa a 0 il servizio all’avversaria dimostrando una tenuta mentale di altissimo livello. Nel tie break, la numero 13 del mondo si porta sul punteggio di 6-1 e al quinto set-point ha chiuso un intenso primo set. Nel secondo non c’è storia: in poco più di mezz’ora, Svitolina ha chiuso la pratica senza dare alcuna possibilità di rientro alla sua avversaria con un secco 6-2. Decisivi i due break nel terzo e nel quinto game da parte dell’ucraina.

A CHE ORA SI GIOCA SVITOLINA-WANG

SVITOLINA-WANG PER IL TITOLO

Dall’altra parte del tabellone, Xinyu Wang batte in rimonta Alexandra Eala con il punteggio di 5-7 7-5 6-4, in un match di altissimo livello durato due ore e quarantotto minuti.

Nel primo set la tennista cinese parte subito fortissimo breakkando l’avversaria nel primo e nel terzo game. Sul punteggio di 5-1 per Wang, la testa di serie numero 4 ha cambiato marcia vincendo ben 5 giochi consecutivi e chiudendo il primo parziale per 7-5 in cinquantadue minuti. Il secondo set, diversamente dal primo, si gioca punto a punto e sul 5-5, dopo due break per parte, è la numero 57 del ranking a strappare per prima il servizio all’avversaria. Al dodicesimo gioco, dopo i vantaggi, si prende il set riportando tutto in parità. Nel terzo e decisivo parziale, due break in partenza bastano a Wang per vincere la partita e accedere in finale.