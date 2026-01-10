Finale Svitolina-Wang: data, orari WTA 250 Auckland 2026

Elina Svitolina e Xinyu Wang domenica 11 gennaio si sfideranno nella finale del WTA 250 di Auckland 2026. La tennista ucraina, numero 1 del tabellone, ha perso un solo set nel torneo (2-1 vs Kartal) e si è sbarazzata senza particolari difficoltà di Gracheva, Boulter e Jovic. Percorso più tortuoso per la cinese, uscita indenne in rimonta dalla battaglia in semifinale con Alexandra Eala. Svitolina e Wang scenderanno in campo non prima delle 05.00 (ora italiana), al termine della finale del torneo di doppio tra Xu/Yang e Guo/Mladenovic (ore 03.00).

ORARIO WANG-SVITOLINA/JOVIC

CENTRE COURT

non prima delle 05.00 – (7) Wang vs (1) Svitolina