Sinner battuto da Alcaraz nell’esibizione a Seoul

Jannik Sinner ko contro Carlos Alcaraz nella spettacolare esibizione a Seoul in programma alla Inspire Arena di Incheon. 7-5 7-6(6), in un’ora e 47 minuti, il punteggio in favore dello spagnolo, che la spunta tra scambi in slice infiniti, interazioni con il pubblico coreano (piccolo tifoso in campo al posto di Sinner per giocare un punto contro Alcaraz) e qualche sprazzo di grande tennis.

SINNER E ALCARAZ VOLANO A MELBOURNE

Da domenica 11 gennaio, sia Sinner che Alcaraz saranno già a Melbourne per iniziare gli allenamenti in vista degli Australian Open, in programma dal 18 gennaio all’1 febbraio. Prima dell’esordio nel main draw del primo Major dell’anno, sia Sinner che Alcaraz saranno protagonisti nell’iniziativa “Milion Dollar 1 Point Slam”, il “torneo” che si svolgerà (14 gennaio) nella settimana antecedente al via degli Australian Open e che vedrà dei dilettanti giocare un solo punto contro tennisti professionisti con in palio un milione di dollari. L’ultima esibizione dell’altoatesino prima di calarsi definitivamente nel clima Slam sarà proprio a Melbourne il 16 gennaio (ore 7.00 italiane) con Felix Auger-Aliassime.