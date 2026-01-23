Australian Open 2026, Paolini e i problemi di stomaco: “Un errore sdraiarmi sul divano dopo pranzo”

Jasmine Paolini non ha voluto togliere i meriti a Iva Jovic, che l’ha sconfitta per 6-2 7-6 nel terzo turno dell’Australian Open 2026, ma una volta intervenuta in conferenza stampa ha ammesso come i problemi fisici l’abbiano condizionata: “È stata molto dura perché non riuscivo a muovermi al meglio. Sdraiarmi sul divano dopo pranzo non è stata una buona idea per il mio stomaco“. L’azzurra ha poi aggiunto: “Ho cercato di restare lì in ogni punto, di giocare profondo e raggiungere il terzo set, ma non è bastato. Lei ha giocato meglio di me, senza molti errori e muovendo la palla in modo aggressivo. Inoltre credo che oggi non fosse il mio giorno perché il servizio è stato davvero pessimo“.

Nessun dubbio anche in riferimento ai miglioramenti di Jovic rispetto all’ultima sfida: “Penso che sia una giocatrice molto brava. L’avevo già detto dopo la prima partita giocata a Indian Wells e l’avevo ripetuto allo US Open. Pur essendo molto giovane è già un’avversaria molto tosta e matura in campo. Non commette molti errori e gioca bene ogni colpo. Inoltre è migliorata, quindi penso che abbia un futuro davvero brillante davanti a sé“.

Nonostante la sconfitta prematura, per Paolini il torneo non è da buttare: “Penso di non aver giocato male in questo torneo. Contro Jovic è stata dura, ma ci sono alcuni aspetti positivi e altri che devo ancora migliorare. Ad esempio il servizio va su e giù: spero di trovare un po’ di continuità“.

Jasmine tornerà in campo sabato insieme a Sara Errani per il match di secondo turno di doppio: “Domani è un altro giorno. Spero che potremo giocare un buon match per provare a invertire la rotta in questo torneo. Sarà dura con la gente che tifa per le ragazze australiane (sfideranno Birrell e Gibson, ndr), ma noi siamo lì e cerchiamo di fare la nostra partita“.