A Bagnatica il grande tennis con il Trofeo Erca e il Trofeo Time Office

Dal 18 agosto al 3 settembre i campi in terra battuta di Bagnatica tornano protagonisti con due tra i tornei Open più prestigiosi d’Italia: il 10° Trofeo Erca (maschile) e il 5° Trofeo Time Office (femminile). In palio un montepremi complessivo di 16.000 euro, equamente diviso tra uomini e donne, con ingresso gratuito per il pubblico.

La formula, collaudata e apprezzata, parte coi tabelloni di Quarta e Terza categoria per poi lasciare spazio ai big della Seconda, in un crescendo che da sempre richiama sulle tribune del club della famiglia Terzi tantissimi appassionati.

Nel tabellone maschile spiccano i nomi del siciliano Alessandro Ingarao, pluricampione d’Italia di Seconda categoria, e del bergamasco Leonardo Malgaroli, voglioso di riscattarsi dopo il ritiro in finale del 2024. Con loro anche Alessio Zanotti, Biagio Gramaticopolo, Massimiliano De Pasquale, l’argentino Juan Pablo Paz e Alessandro Sartori.

Tra le donne si rinnova la sfida tra l’abruzzese Anastasia Grymalska – campionessa in carica – e la ligure Cristiana Ferrando, prima testa di serie e finalista lo scorso anno. Riflettori puntati anche sulla giovane bergamasca Carolina Dibenedetto, classe 2006, già semifinalista nel 2024 e in crescita nel circuito internazionale.

Il livello complessivo è altissimo: 40 giocatori di Seconda categoria su 102 iscritti nel maschile e 39 su 58 nel femminile. Numeri che confermano il torneo di Bagnatica come uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale, capace di attrarre atleti da tutta Italia e di mantenere viva la tradizione internazionale del circolo bergamasco.