La Serie A1 del Tc Crema parte da Genova: c’è il Park Tc avversario dell’ultima semifinale scudetto

Per comprendere la portata dell’impegno che attende il Tennis Club Crema all’esordio stagionale nel Campionato di Serie A1 basta riavvolgere il nastro e tornare all’edizione 2020, quando la sfida contro il Park Tennis di Genova metteva addirittura in palio un posto nella finale scudetto. Vinsero i liguri, che una decina di giorni più tardi si sarebbero laureati campioni d’Italia per la seconda volta dopo il 2016, ma il club lombardo sogna di prendersi la rivincita tre anni più tardi, nel duello che domenica 8 ottobre – nella città della Lanterna – darà il via alla nuova stagione. Per il Tc Crema sarà addirittura l’undicesima consecutiva nel massimo campionato nazionale (come solo altre 3 delle 16 formazioni in gara), da affrontare nel Girone 1 con l’entusiasmo di sempre e una formazione che si è rinforzata con due innesti importanti come il 28enne argentino Pedro Cachin, numero 71 della classifica mondiale e quest’anno capace di vincere il suo primo titolo nel circuito maggiore Atp (a luglio a Gstaad, in Svizzera) e il belga Joris De Loore, trentenne numero 188 del ranking, che in carriera ha disputato addirittura una finale di Coppa Davis col suo Belgio, nel 2017. Con loro i soliti noti: Andrea Arnaboldi, l’ex top-40 Robin Haase, i volti storici Andrey Golubev e Adrian Ungur, il giovane rumeno Nicholas David Ionel, gli elementi del vivaio Samuel Vincent Ruggeri, Lorenzo Bresciani e Leonardo Cattaneo, più altri giovani in crescita.

“Come da tradizione – dice Armando Zanotti, storico capitano del team insieme a Fabio Delfini – noi partiamo con l’obiettivo di conquistare la salvezza. Ci attende un girone tosto, nel quale proveremo a dire la nostra. Il team si è rinforzato, ma anche le altre squadre sono sempre competitive. Molto dipenderà, come al solito, dai giocatori che ogni formazione riuscirà effettivamente a schierare nelle varie sfide. I nostri ragazzi sono in buone condizioni, si stanno allenando per l’esordio e come noi non vedono l’ora di iniziare”. Sabato la partenza per il capoluogo ligure, domenica alle 10 il via sui campi in terra battuta all’aperto. Nelle tre domeniche successive, invece, il Tc Crema avrà sempre la possibilità di giocare in casa: il 15 ottobre contro il Tennis Club Italia, il 22 contro il Match Ball Siracusa e sette giorni più tardi di nuovo contro la formazione di Genova, per il duello che inaugurerà il girone di ritorno.

LA FORMAZIONE DEL TENNIS CLUB CREMA

Pedro Cachin (Arg, 1.4), Andrea Arnaboldi (Ita, 2.1), Samuel Vincent Ruggeri (Ita, 2.1), Nicholas David Ionel (Rou, 2.1), Robin Haase (Ned, 2.1), Joris De Loore (Bel, 2.1), Lorenzo Bresciani (Ita, 2.2), Luka Mikrut (Cro, 2.3), Leonardo Cattaneo (Ita, 2.3), Gabriele Datei (Ita, 2.4), Adrian Ungur (Rou, 2.5), Andrey Golubev (Kaz, 2.5), Giacomo Nava (Ita, 2.8), Luca Toscani (Ita, 3.1), Francesco Longhino (Ita, 3.5), Filippo Chiappa (Ita, 4.2).

LA FORMULA DEL CAMPIONATO

Fase a gironi: 8-15-22-29 ottobre, 12-19 novembre.

Play-off e play-out: 26 novembre – 3 dicembre.

Finale: 9-10 dicembre.

Accede alle semifinali scudetto la prima classificata di ogni girone. La seconda conquista la salvezza diretta, la terza e la quarta partecipano ad un tabellone di play-out a otto squadre, con un match da vincere (su andata e ritorno) per evitare la retrocessione in Serie A2.

