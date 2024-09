Concluso il Master della Brianza 2024. Tutti i vincitori di una stagione da record

Si è conclusa sui campi della GA Tennis Academy di Brugherio la 42esima edizione del circuito Master della Brianza. La manifestazione, dedicata alla memoria dello storico organizzatore Marco Gerosa e riservata a giocatori e giocatrici di terza e quarta categoria oltre ai giovani under 12-14-16, ha emesso i verdetti di una stagione da record. Sono stati infatti 2.093 gli iscritti ai vari tornei che nell’arco di sei mesi si sono disputati in ben 16 circoli del territorio monzese. Entusiasti i promotori del circuito Alessandro Galbiati, Enrico Paleari e Alessandro Viscardi. “I numeri parlano chiaro – ha commentato un raggiante Galbiati –, dicendo che è stata un’edizione strepitosa: più di duemila iscritti, sette nuovi circoli che sono entrati nel circuito e tante partite emozionanti. Partiremo da qui per lavorare ancora meglio”. “Siamo già in contatto con altri club – ha aggiunto Paleari –, perché la voglia di far parte di questo progetto è sempre più tangibile. Cercheremo di iniziare in anticipo rispetto a quanto fatto quest’anno, in modo da avere un maggior numero di settimane a disposizione”. A Viscardi il compito di ringraziare chi ha permesso tutto ciò: “Giocatori, circoli, arbitri, sponsor e volontari: senza di loro non avremmo raggiunto questi risultati. A loro un grande ringraziamento, con l’augurio di crescere insieme nei prossimi anni”.

Passando ai risultati del torneo finale, tra le protagoniste del tabellone femminile di terza categoria spicca la vittoria netta di Victoria Mihaela Tiglea, che ha imposto il suo gioco senza difficoltà contro Ilaria Proserpio, sconfiggendola con un secco 6-0 6-1. Nell’ultimo atto maschile, invece, a giocarsi il titolo sono arrivati Gabriele e Daniele Sironi, stesso cognome ma nessuna parentela: dopo un match combattuto, Gabriele è riuscito a prevalere nel super tie-break che sostituiva il terzo set (6-3 3-6 10/2), dimostrando freddezza nei momenti cruciali. Il tabellone di quarta categoria femminile ha visto Sara Rossi imporsi con autorità su Emma Rubagotti (6-0 6-3), mentre tra gli uomini Giacomo Capuzzo ha superato Luca Bergamaschi con un convincente 6-3 6-4.

Particolarmente avvincenti sono state le finali delle categorie giovanili. Nell’Under 12 femminile Isabella Widmer D’Autilia ha sconfitto Elena Turra con un netto 6-1 6-1, mettendo in luce una maturità di gioco sorprendente per la sua età. Nell’Under 14 femminile Sofia Conese ha avuto la meglio su Virginia Paola Lodi con il punteggio di 6-3 7-6, mentre Alessandra Leoni ha vinto l’Under 16 femminile battendo Diana Beschi con un doppio 6-2. Tra i maschi, la finale dell’Under 12 ha regalato un match ricco di emozioni: Leonardo Della Carità ha rimontato e battuto Gianmaurizio Redaelli al super tie-break, per 3-6 6-4 10/8. Nell’Under 14 Giovanni Maria Santoro ha avuto la meglio su Daniele Viscardi in una sfida al cardiopalma, conclusasi per 6-3 6-7 11/9. Nell’Under 16, infine, Enrico Mario Sottini ha superato Pietro Bergamasco con il punteggio di 6-4 6-3. Le finali di Brugherio hanno confermato ancora una volta come il Master della Brianza sia un circuito fondamentale per la promozione del tennis di terza e quarta categoria, oltre che un veicolo preziosissimo per lo sviluppo dei giovani talenti del territorio. Appuntamento alla prossima edizione, con l’obiettivo di battere altri record.

I RISULTATI DEL MASTER FINALE

Terza categoria femminile

Victoria Mihaela Tiglea b. Ilaria Proserpio 6-0 6-1

Terza categoria maschile

Gabriele Sironi b. Daniele Sironi 6-3 3-6 10/2

Quarta categoria femminile

Sara Rossi b. Emma Rubagotti 6-0 6-3

Quarta categoria maschile

Giacomo Capuzzo b. Luca Bergamaschi 6-3 6-4

Under 12 femminile

Isabella Widmer D’Autilia b. Elena Turra 6-1 6-1

Under 14 femminile

Sofia Conese b. Virginia Paola Lodi 6-3 7-6

Under 16 femminile

Alessandra Leoni b. Diana Beschi 6-2 6-2

Under 12 maschile

Leonardo Della Carità b. Gianmaurizio Redaelli 3-6 6-4 10/8

Under 14 maschile

Giovanni Maria Santoro b. Daniele Viscardi 6-3 6-7 11/9

Under 16 maschile

Enrico Mario Sottini b. Pietro Bergamasco 6-4 6-3

TUTTI I PREMIATI DEL MASTER

Oltre ai premi del Master finale, ecco chi ha ricevuto gli altri riconoscimenti:

Premio “Marco Gerosa” al giocatore e alla giocatrice di terza categoria primi classificati dopo tutte le tappe del circuito:

Gabriele Sironi e Victoria Mihaela Tiglea

Classifica dei circoli, sulla base dei punti acquisiti dai propri atleti nelle varie tappe del circuito: 1° Tennis Club Villasanta, 2° Circolo Tennis Carate Brianza

Premio ai giovani emergenti: Daniele Viscardi e Victoria Mihaela Tiglea

Premio al circolo organizzatore: Renato Galbiati (GA Tennis Academy)

