Azzurri a metà nella prima giornata degli Europei under 16 di Parma: promossi Ciurnelli e Proietti

Nel lunedì della 48esima edizione dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù ha voluto fare la propria parte anche la pioggia, ampiamente prevista alla vigilia e caduta su Parma dalle 14 in avanti. Ma gli organizzatori si sono fatti trovare pronti e grazie all’ausilio di nove campi coperti, sparsi nelle quattro sedi di gioco, tutti i 45 incontri di singolare della giornata inaugurale si sono regolarmente conclusi. Nella competizione di punta del calendario giovanile di Tennis Europe, organizzata dalla Fitp, buona la prima per due dei quattro italiani subito impegnati. Il successo più convincente l’ha colto il toscano Raffaele Ciurnelli, che sul Centrale del Tennis Club President si è fatto bastare solamente 30 minuti per eliminare l’azero Tamerlan Karimov, sconfitto senza cedere alcun game. Troppa la differenza tecnica a favore dell’azzurro, vincitore a maggio al Foro Italico della prima edizione degli Internazionali d’Italia riservati agli under 16 e determinato a ottenere un buon risultato anche agli Europei. Ma per farcela gli servirà subito un’impresa: martedì al Tennis Club Parma troverà dall’altra parte della rete lo svizzero Flynn Thomas, prima testa di serie e numero 1 della classifica Tennis Europe. La stessa sorte toccherà alla connazionale Virginia Proietti, una delle due ragazze italiane promosse nel lunedì emiliano. Sui campi dello Sporting Club Parma la 16enne romana ha vinto con un doppio 7-5 la resistenza della portoghese Gabriela Agra Amorim, e martedì sarà la prima avversaria della spagnola Charo Esquiva Banuls, favorita numero uno della vigilia e già protagonista agli Europei nel 2023 (arrivò ai quarti di finale).

È invece uscita di scena all’esordio la marchigiana Ilary Pistola, nona testa di serie. Il duello contro la polacca Maja Pavelska si annunciava come scivoloso e tale si è rivelato, con l’azzurra che sui campi indoor in terra battuta dello Sporting ha mancato due match-point nel tie-break del secondo set, finendo per arrendersi con il punteggio di 3-6 7-6 7-5. Eliminato al primo turno anche il campano Antonio Marigliano, che non è riuscito a tenere testa allo spagnolo Eudald Gonzalez. Martedì l’esordio degli altri quattro azzurri in gara negli Europei: al Circolo del Castellazzo saranno impegnate Carla Giambelli (numero 7 del tabellone: sfida la polacca Wrobel) e Fabiola Marino, attesa dalla britannica Freya Petit. Al Tennis Club Parma toccherà invece a Mattia Cappellari e Francesco Pansecchi: il primo affronta l’ungherese Takacs, mentre il neo campione italiano under 15 se la vedrà col portoghese Monteiro. Fra gli stranieri, subito fuori due teste di serie nel femminile: la cipriota Nina Andronicou (numero 10), battuta dalla britannica Tegan Bush, e la bulgara Eleonora Toneva (12), sconfitta dalla francese Seda Baslilar. Nel maschile avanti Leonardo Ljubicic, figlio dell’ex numero 3 del mondo Ivan: in mattinata è diventato il primo giocatore al terzo turno del maschile, battendo con un doppio 6-4 il cipriota Timini. Martedì a Parma tutti i 38 rimanenti match di secondo turno dei singolari, a partire dalle 11 del mattino, oltre alla conclusione del secondo round dei tabelloni di doppio.

CAMPIONATI EUROPEI DI PARMA: COME SEGUIRLI

Gli incontri dell’edizione 2024 dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù sono trasmessi sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP, con le immagini in diretta da 2 dei campi di gara del Tennis Club President. Il livescore da tutti i 12 campi è invece disponibile nell’apposita sezione del sito FITP. La diretta streaming è fruibile anche sull’app ufficiale di Tennis Europe, così come il livescore. L’ingresso è gratuito in tutte le quattro sedi di gioco.

RISULTATI

Singolare maschile. Primo turno: K. Andersch (Swe) b. R. Beriashvili (Geo) 6-0 6-0, E. Gonzalez (Esp) b. A. Marigliano (Ita) 6-0 6-0, I. Ken (Est) b. V. Krstajic (Mne) 6-3 6-2, T. Krejci (Cze) b. I. Bumbovic (Cro) 6-2 6-2, A. Baybars (Tur) b. P. Vukosavljevic (Mne) 7-6 6-4, R. Ciurnelli (Ita) b. T. Karimov (Aze) 6-0 6-0, O. Zielinski (Lux) b. L. Eriksson (Fin) 6-7 7-6 6-2, O. Majdandzic (Ger) b. S. Morag (Isr) 6-0 6-4, L. Sloboda (Svk) b. M. Avanesyan (Arm) 6-2 6-0, L. Petit (Mon) b. N. Malikov (Aze) 6-0 6-0, T. Gunzinger (Sui) b. A. Messis (Gre) 7-6 6-4, O. Shamian (Isr) b. M. Treneski (Mkd) 6-0 6-2, D. Vterkovskyi (Ukr) b. A. Michalakopoulos (Gre) 6-2 6-2.

Singolare maschile. Secondo turno: L. Ljubicic (Mon) b. A. Timini (Cyp) 6-4 6-4, K. Janed (Mkd) b. D. Poghosyan (Arm) 6-2 6-7 6-0, D. Kisimov (Bul) b. D. Macej (Svk) 6-1 7-5, N. Neimanis (Lat) b. P. Carrascosa (And) 6-0 6-0, N. Denotte (Bel) b. E. Valeinis (Lat) 6-4 6-1, Livet Novkirichka (Fra) b. N. Todoric (Bih) 6-1 6-0, T. Chavez (Esp) b. G. Davasse Vidal (And) 6-1 6-2, R. Lawlor (Gbr) b. V. Riikonen (Fin) 6-3 6-3, K. Kosaner (Tur) b. L. Smailys (Ltu) 6-3 7-5, G. Niedermayr (Aut) b. P. Hjorteland (Nor) 6-3 6-2.

Singolare femminile. Primo turno: A. Petkovic (Cro) b. N. Skhiladze (Geo) 6-1 6-1, I. Skoog (Swe) b. A. Mattle (Aut) 1-6 6-0 6-0, E. Tuominen (Fin) b. L. Kalman (Hun) 4-6 6-3 6-3, A. Senica (Slo) b. A. Savic (Bih) 6-0 6-0, V. Proietti (Ita) b. G. Agra Amorim (Por) 7-5 7-5, M. Wrobel (Pol) b. A. Korneeva (Arm) 6-1 4-6 6-4.

Singolare femminile. Secondo turno: V. Vlahova (Bul) b. I. Vasilevska (Mkd) 6-1 6-1, K. Cernousova (Lat) b. M. Spirovska (Mkd) 6-2 6-1, E. Eigelsbach (Ger) b. N. Kovacevic (Bih) 6-1 6-2, G. Nemcsek (Hun) b. M. Kotamaeki (Fin) 6-2 2-6 6-0, S. Cinkanicova (Svk) b. R. Fohnen (Bel) 6-3 6-0, A. Sorska (Ukr) b. L. Vaitkeviciute (Ltu) 6-3 6-4, N. Manta (Sui) b. D. Branco Fernandes (Por) 6-1 6-2, L. Vujovic (Srb) b. D. Baycan (Tur) 6-2 6-0, T. Deng (Swe) b. G. Eie (Nor) 6-2 6-2, H. Muhlberg (Est) b. E. Hamitova (Lat) 6-2 6-2, S. Baslilar (Fra) b. E. Toneva (Bul) 6-1 6-7 6-1, B. Butina Jazbec (Slo) b. V. Sekerkova (Cze) 2-6 6-4 6-3, T. Bush (Gbr) b. N. Andronicou (Cyp) 6-3 6-0, K. Oustampasidou (Gre) b. S. Manhard (Isr) 6-4 6-2, S. Schnyder (Sui) b. F. De Bresser (Ned) 6-1 6-0, M. Pawelska (Pol) b. I. Pistola (Ita) 3-6 7-6 7-5.

