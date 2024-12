Da lunedì i Campionati Sardi Assoluti: un altro evento al Tc Cagliari per chiudere un 2024 di lusso

Nel 2024 del Tennis Club Cagliari c’è già stato moltissimo, per tutte le racchette. Per il tennis il SuperChallenger Atp di maggio “Sardegna Open”, i campionati italiani di seconda categoria maschili, l’Open Bnl della Sardegna, la Serie A1 con la meritata salvezza del team femminile e non solo; per il padel i Campionati Europei e il prestigioso torneo internazionale Fip Platinum. Eppure, l’impegno del circolo nel settore delle competizioni agonistiche non è ancora terminato e si rinnoverà da lunedì, con il via all’edizione 2024 dei Campionati Sardi Assoluti. La storica competizione che chiude la stagione del tennis sull’isola, riservata da regolamento ai giocatori tesserati nei circoli della Sardegna, torna per il terzo anno consecutivo sulla terra battuta di Monte Urpinu, di nuovo con cinque titoli in palio (singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto) e ben 5.000 euro di montepremi complessivo. Si giocherà dal 9 al 22 dicembre, per 14 giorni intensi che eleggeranno i successori di Nicola Porcu e Barbara Dessolis, campioni nella passata stagione. Anche i due giocatori del club di casa saranno di nuovo fra i pretendenti al trono: lei, quest’anno grande protagonista nel campionato di Serie A1, per provare ad allungare a cinque la sua striscia di titoli consecutivi agli Assoluti; lui per cercare di bissare il successo di dodici mesi fa quando a premiarlo fu Andrea Lecca, maestro del Tc Cagliari nonché recordman di vittorie nella competizione, con la bellezza di nove titoli in singolare fra 1987 e 1998.

Già una quindicina i giocatori di seconda categoria iscritti al singolare maschile, fra i quali spicca il 2.3 Alessandro Mondazzi, 17enne ed ex campione italiano under 14 (nel 2021), tesserato proprio per il club organizzatore. Fra i 2.4, invece, insieme a Nicola Porcu c’è Matteo Mura, suo avversario nella finale della passata edizione. Fra le donne, oltre a Barbara Dessolis è presente anche la sorella Marcella, pronta a darle del filo da torcere in singolare ma anche a spalleggiarla nel doppio con l’obiettivo di vincere di nuovo un titolo che è già stato loro nelle scorse quattro edizioni. Curiosità anche per il doppio misto, specialità che propone sempre coppie interessanti e incontri divertenti. Come da tradizione, agli Assoluti è prevista anche la conclusione delle sezioni di terza e quarta categoria, dunque anche alcuni amatori potranno fregiarsi del titoli di campioni regionali. Le iscrizioni per i tornei di singolare sono ancora aperte e per i giocatori di seconda categoria lo rimarranno ancora per qualche giorno, ma in termini di numeri il risultato è già soddisfacente, con l’elenco degli partecipanti ai vari tabelloni che corre verso quota 200. Una testimonianza lampante del valore della competizione e della grande fame di tennis di tutto il movimento regionale.

