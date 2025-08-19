Entry List Atp Hangzhou 2025: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Hangzhou 2025, in programma dal 17 al 23 settembre sui campi in cemento outdoor. Dopo un’estate senz’altro travagliata, Matteo Berrettini potrebbe fare qui il suo ritorno. Il tennista romano si è infatti iscritto all’evento che vede i russi Khachanov, Medvedev e Rublev guidare il seeding. Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci figurano anch’essi al via. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Hangzhou.
IL CALENDARIO ATP COMPLETO E AGGIORNATO
IL CALENDARIO WTA COMPLETO E AGGIORNATO
CLICCA QUI PER TUTTE LE ENTRY LIST AGGIORNATE
ENTRY LIST ATP 250 HANGZHOU 2025
1 Karen Khachanov 9
2 Daniil Medvedev 13
3 Andrey Rublev 15
4 Alexander Bublik 24
5 Corentin Moutet 41
6 Camilo Ugo Carabelli 43
7 Roberto Bautista Agut 47
8 Learner Tien 48
Matteo Berrettini 52
Tomas Martin Etcheverry 58
Damir Dzumhur 60
Marin Cilic 61
Matteo Arnaldi 62
Mattia Bellucci 63
David Goffin 68
Aleksandar Kovacevic 71
Laslo Djere 72
Adrian Mannarino 73
Mariano Navone 74
Arthur Cazaux 75
ALTERNATES
1 Yunchaokete Bu 76
2 Arthur Rinderknech 77
3 Christopher O’Connell 79
4 Ethan Quinn 81
5 Adam Walton 82
6 Luca Nardi 83
7 Juan Manuel Cerundolo 85
8 Sebastian Korda 86
9 Alexander Shevchenko 89
10 Jenson Brooksby 91