Marco Guarise vince fra i quarta categoria al Tennis Club Crema: suo il 2° Trofeo Crema Diesel

Il ruolo d’eccellenza del Tennis Club Crema nel panorama italiano della racchetta è noto a tutti, grazie a eventi come la Serie A1 maschile e il torneo internazionale under 16, ma il club lombardo diventa via via sempre più attivo anche nell’organizzazione di competizioni amatoriali. Lo dimostrano i tanti tornei del circuito Tpra e l’ha ribadito una volta di più il 2° Trofeo Crema Diesel, rodeo di quarta categoria giocato nello scorso fine settimana, con un tabellone da 34 partecipanti che ha incoronato il giovane Marco Guarise. Sulla terra battuta di via del Fante l’under 18 tesserato per il Vavassori Tennis Team ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, chiudendo senza cedere un set in quattro incontri. Dopo il successo all’esordio contro Lorenzo Arrigotti (4-0 5-3), Guarise – classificato 4.1 nelle graduatorie Fitp – ha eliminato la quarta testa di serie Luca Catalfamo (4-0 4-2), quindi Maurizio Ricciardi (5-4 4-1) e per ultimo la sorpresa del torneo Alberto Mangini, tesserato proprio al Tc Crema. Partito dal tabellone di qualificazione, quest’ultimo ha vinto la bellezza di cinque incontri in due giorni, dimostrando di valere di più della sua attuale classifica di 4.5, ma si è arreso sul più bello cedendo in finale con il punteggio di 4-0 4-2.

2° TROFEO CREMA DIESEL – RISULTATI

Quarti di finale: Ricciardi b. Milanesi 4-1 2-4 10/3, Guarise b. Catalfamo 4-0 4-2, Bianchi b. Pagliarini 4-2 5-3, Mangini b. Belotti 5-4 4-1. Semifinali: Guarise b. Ricciardi 5-4 4-1, Mangini b. Bianchi 4-1 5-3. Finale: Marco Guarise b. Alberto Mangini 4-0 4-2.

Leggi anche: