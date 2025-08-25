US Open 2025: ritiro dell’accredito al fotografo che ha interrotto Medvedev–Bonzi

Benjamin Bonzi al secondo turno, Daniil Medvedev eliminato e allo sfortunato fotografo il ritiro dell’accredito stampa. La voce si era diffusa rapidamente, venendo poi confermata dalla USTA come riportato da Ben Rothenberg. Subito dopo l’episodio il fotografo – che nel frattempo aveva ripreso a scattare – è stato accompagnato fuori dal campo dalla sicurezza e poco dopo gli è stato revocato il pass degli US Open 2025.

La sua colpa è stata quella di muoversi improvvisamente dalla postazione, non si è ben capito in che direzione, dopo la prima di Benjamin Bonzi sul match point del terzo set, quando il punteggio era di 6-3 7-5 5-4 per il francese. Dopo che il fotografo si è alzato all’improvviso, invadendo visivamente l’angolo di campo prima della seconda di Bonzi, l’arbitro Greg Allensworth ha concesso la ripetizione della prima. Una scelta che ha scatenato la furiosa reazione di Medvedev, che ha bloccato il gioco per diversi minuti e incitato il pubblico contro la decisione arbitrale.

Il match si è poi protratto per 3 ore e 44 minuti, con Bonzi che – dopo essersi fatto rimontare – ha comunque chiuso la sfida di primo turno per 6-3 7-5 6-7(5) 0-6 6-4.