Us Open 2025, arriva la multa per Medvedev: lascia a New York il 38% del suo montepremi

Costa caro l’atteggiamento di domenica sera a Daniil Medvedev, che a pochi giorni dalla sua sfida contro Benjamin Bonzi ha ricevuto ufficialmente la multa dagli Us Open. Il tennista russo si era scagliato con parole dure nei confronti del giudice di sedia nel corso del terzo set della sfida, conclusasi poi con una sconfitta al quinto per l’ex vincitore del torneo. Una rabbia, quella di Medvedev, che ha portato a uno stop di diversi minuti prima di riprendere il gioco.
La multa ammonta a 42.500$, ovvero il 38% del suo prize money del primo turno di 110.000$. Non sono pochi, ma poteva andare anche peggio all’ex numero uno al mondo. 30.000 $ sono per la condotta antisportiva tenuta con le proteste nei confronti dell’arbitro Greg Allensworth, mentre altri 12.500 $ per aver distrutto la propria racchetta.
Nel frattempo, Medvedev lascia una discreta parte del suo montepremi direttamente lì a New York, il buon Bonzi invece si è guadagnato il terzo turno. Ancora un’affermazione al quinto set per il transalpino, questa volta rimontando addirittura due set di svantaggio all’avversario Marcos Giron.