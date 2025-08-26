US Open 2025: Venus Williams giocherà il doppio con Fernandez

Venus Williams e Leylah Fernandez giocheranno il doppio allo US Open 2025. La USTA ha ufficializzato le wild card per i tabelloni di doppio e la quarantacinquenne americana sarà ai nastri di partenza in coppia con la giovane canadese, finalista a New York nel 2021. Tornata in campo a Washington un mese fa, Venus ha disputato anche il tabellone di singolare dello Slam di casa, costringendo al terzo set la ceca Karolina Muchova, che si è imposta con lo score di 6-3 2-6 6-1. Un rientro oltre le aspettative quello della campionessa statunitense, che ha ancora voglia di mettersi in gioco e lo farà ora in doppio.
Sempre a Washington, Venus aveva già giocato il doppio insieme a Hailey Baptiste, vincendo un turno, così come le era riuscito anche in singolare battendo Peyton Stearns. A New York Venus vanta due titoli in doppio, entrambi conquistati con la sorella Serena nel 1999 e nel 2009.
Le wild card del doppio femminile:
Venus Williams e Leylah Fernandez
Hailey Baptiste e Whitney Osuigwe
Reese Brantmeier e Alanis Hamilton
Carmen Corley e Ivana Corley
Kristina Penickova e Thea Frodin
Clervie Ngounoue e Iva Jovic
Julieta Pareja e Akasha Urhobo