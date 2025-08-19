Programma oggi martedì 19 agosto qualificazioni Us Open 2025: cinque italiani in campo

Il programma della seconda giornata di qualificazioni con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 19 agosto agli US Open 2025. Dopo il lunedì che ha portato un bilancio di tre vittorie e quattro sconfitte per i tennisti del Bel Paese, a Flushing Meadows si completa il round d’apertura dei due tabelloni cadetti. Altri cinque azzurri scendono in campo nel tentativo di raggiungere Federico Cinà, Matteo Gigante e Francesco Passaro al secondo turno. Di seguito ecco allora gli italiani che scenderanno in campo durante la seconda giornata con i campi di riferimento.

US OPEN, ITALIANI IN CAMPO MARTEDÌ 19 AGOSTO

CAMPO 6: BRANCACCIO vs. Hon (Ore 17:00)

CAMPO 7: ZEPPIERI vs. Habib (Ore 17:00)

CAMPO 8: STEFANINI vs. Diatchenko (2°match dalle 17:00)

CAMPO 6: PEDONE vs. Chwalinska (4°match dalle 17:00)

STADIUM 17: TRAVAGLIA vs. Damm (4°match dalle 17:00)